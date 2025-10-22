HOYSuscripcion LR Focus

Hernán Barcos y su determinante mensaje sobre su futuro en Alianza Lima: “Esta semana lo resolvemos”

El futuro de Hernán Barcos en Alianza Lima se podría conocer en los próximos días. El jugador de 41 años señaló que le hace mucha ilusión quedarse en el club íntimo.

Hernán Barcos habló sobre su futuro en Alianza Lima. Con 41 años, el argentino se ha convertido en uno de los máximos referentes en la historia blanquiazul, y su trayectoria no pasará desapercibida. Actualmente, el delantero sigue demostrando que puede ser muy útil para los íntimos, algo que quedó claro en el último partido frente a Sport Huancayo, donde aporto un gol.

En su objetivo por asegurar el cupo de Perú 2 a la Copa Libertadores, en Alianza Lima también se viene evaluando la renovación de jugadores como Hernán Barcos y Paolo Guerrero. Sobre este tema, Barcos señaló que en las próximas semanas podrían conocerse novedades respecto a su futuro. Además, se refirió a la continuidad de Néstor Gorosito, mostrando su aprobación y destacando que el técnico argentino se lo merece.

¿Hernán Barcos se va de Alianza Lima?

Tras el encuentro frente a Sport Huancayo por el Torneo Clausura de la Liga 1, Barcos fue consultado sobre su futuro, donde señaló que tiene ilusión con quedarse en Alianza y que se estará resolviendo esta situación en las próximas semanas. "Uno siempre tiene la ilusión de quedarse y esta semana lo resolvemos. Hasta que uno se sienta con ganas, vamos a seguir", fueron las palabras de Barcos.

Hernán Barcos apoya renovación de Néstor Gorosito

Cabe recordar que el propio ‘Pipo’ Gorosito confirmó que continuará como entrenador de Alianza Lima la próxima temporada, y Hernán Barcos no dudó en expresarle su total respaldo al experimentado técnico argentino. "Se lo merece y si le renovaron es porque se lo ganó por resultados y por trabajo. Esperamos terminar de la mejor manera el año".

