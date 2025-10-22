Hernán Barcos habló sobre su futuro en Alianza Lima. Con 41 años, el argentino se ha convertido en uno de los máximos referentes en la historia blanquiazul, y su trayectoria no pasará desapercibida. Actualmente, el delantero sigue demostrando que puede ser muy útil para los íntimos, algo que quedó claro en el último partido frente a Sport Huancayo, donde aporto un gol.

En su objetivo por asegurar el cupo de Perú 2 a la Copa Libertadores, en Alianza Lima también se viene evaluando la renovación de jugadores como Hernán Barcos y Paolo Guerrero. Sobre este tema, Barcos señaló que en las próximas semanas podrían conocerse novedades respecto a su futuro. Además, se refirió a la continuidad de Néstor Gorosito, mostrando su aprobación y destacando que el técnico argentino se lo merece.

¿Hernán Barcos se va de Alianza Lima?

Tras el encuentro frente a Sport Huancayo por el Torneo Clausura de la Liga 1, Barcos fue consultado sobre su futuro, donde señaló que tiene ilusión con quedarse en Alianza y que se estará resolviendo esta situación en las próximas semanas. "Uno siempre tiene la ilusión de quedarse y esta semana lo resolvemos. Hasta que uno se sienta con ganas, vamos a seguir", fueron las palabras de Barcos.

Hernán Barcos apoya renovación de Néstor Gorosito

Cabe recordar que el propio ‘Pipo’ Gorosito confirmó que continuará como entrenador de Alianza Lima la próxima temporada, y Hernán Barcos no dudó en expresarle su total respaldo al experimentado técnico argentino. "Se lo merece y si le renovaron es porque se lo ganó por resultados y por trabajo. Esperamos terminar de la mejor manera el año".