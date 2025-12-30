HOYSuscripcion LR Focus

Procesos laborales en 21 juzgados de la Corte de La Libertad serán más céleres gracias a la implementación del EJE y la MPE

Sistemas entraron en vigencia el 29 de diciembre.

Esta modernización busca optimizar la tramitación bajo la Nueva Ley Procesal de Trabajo.
Esta modernización busca optimizar la tramitación bajo la Nueva Ley Procesal de Trabajo. Fuente: Difusión.

Con la finalidad de garantizar mayor celeridad en la atención de los procesos judiciales en materia laboral, la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico (EJE), presidida por la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado, implementará el Expediente Judicial Electrónico y la Mesa de Partes Electrónica (MPE) en 21 juzgados de Trujillo y provincias de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

La implementación de estos modernos sistemas, que permitirá optimizar la tramitación de los procesos comprendidos en la Nueva Ley Procesal de Trabajo, se viene  efectuando desde el 29 de diciembre. Esta medida alcanzará a la Sala Mixta Descentralizada de Sánchez Carrión, así como a los juzgados civiles de San Pedro de Lloc, Chepén, Otuzco, Paiján, Santiago de Chuco, Huamachuco y Virú; los juzgados mixtos de Cascas, Julcán y Tayabamba; y los juzgados de paz letrado de San Pedro de Lloc, Cascas, Chepén, Huamachuco, Huanchaco, Otuzco, Paiján, Santiago de Chuco, Tayabamba y Virú.

Ante ello, la titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, destacó la labor que viene realizando la jueza suprema Elvia Barrios para impulsar la implementación de estos mecanismos tecnológicos, los cuales fortalecen y modernizan el servicio de justicia a favor de la ciudadanía.

La entrada en vigencia del EJE y la MPE en juzgados de provincias constituye un hito importante en el proceso de modernización del sistema de justicia, especialmente en las zonas más alejadas de las capitales. Agradezco el esfuerzo y compromiso de la doctora Elvia Barrios al promover estos mecanismos, que permitirán una justicia más célere y oportuna para nuestros usuarios”, señaló la titular del distrito judicial.

La implementación del Expediente Judicial Electrónico representa un avance significativo en la atención rápida de los procesos, facilita el acceso a la información de manera inmediata, reduce el tiempo al permitir un seguimiento del estado de los casos en tiempo real desde cualquier ubicación, y mitiga el riesgo de pérdidas, extravíos o deterioro de los documentos físicos.

Por su parte, la Mesa de Partes Electrónica permitirá a los abogados y litigantes presentar sus demandas y escritos de manera remota, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, facilitando el cumplimiento de los plazos procesales, además de optimizar el registro y calificación de documentos, acortando los tiempos de traslado.

