Alianza Lima y los poderosos rivales que enfrentará en el Mundial de Clubes de Vóley: cuándo y dónde jugará el histórico torneo

Alianza Lima quedó lista para defender el título en la Liga Peruana de Vóley 2025 y competir en el Mundial de Clubes, donde enfrentará a rivales de renombre internacional.

Alianza Lima ya conoce a sus 7 rivales en el Mundial de Clubes. Foto: Lr/RPP
Alianza Lima se alista para defender el título en la Liga Peruana de Vóley 2025. Las vigentes campeonas quieren seguir en la cima de la primera división de este deporte. Sin embargo, afrontarán un reto mayor en los próximos meses, lejos de Perú, cuando disputen el prestigioso Mundial de Clubes de Vóley 2025. El sexteto de La Victoria ya conoce a sus rivales e irá por la hazaña en un evento que promete marcar historia.

Cenaida Uribe y el entrenador Facundo Morando han conformado un equipo extenso que les permitirá luchar con fuerza en la Liga Peruana de Vóley, el Mundial y el Sudamericano de Clubes. Además, la Noche Blanquiazul dará que hablar por el inédito 'cuadrangular' para arrancar con el pie derecho la temporada oficial.

PUEDES VER: Yoshimar Yotún toca el bombo en banderazo de Sporting Cristal y lanza advertencia a Universitario: "La victoria se va a quedar aquí"

lr.pe

¿Quiénes serán los poderosos rivales de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley?

Alianza Lima representará a Perú en el Mundial de clubes femenino 2025. Entre los participantes se encuentran los brasileños Osasco y Denti Praia, así como los los sextetos italianos Imoco y Savino Del Bene. Asimismo, competirán Zhetysu de Kazajistán, VTV Bình Điền Long An de Vietnam y Zamalek de Egipto. Los 8 mejores clubes del planeta se dividirán en 2 grupos de 4 y los primeros puestos avanzaran a la siguiente ronda del prestigioso torneo. Cabe resaltar, falta el sorteo de la fase de grupos.

PUEDES VER: Sergio Peña cumple el sueño a un hincha de Alianza Lima: regaló sus chimpunes y joven rompió en llanto

lr.pe

¿Cuándo y dónde se jugará Alianza Lima el histórico Mundial de Clubes 2025?

Alianza Lima representará a Perú en el Mundial de Clubes femenino 2025, que se llevará a cabo en Brasil. La ciudad de São Paulo será la sede del torneo, programado para diciembre de este año. El coliseo principal recibirá a los 8 mejores equipos de vóley del planeta.

PUEDES VER: Nolberto Solano hace peculiar comparación entre la selección peruana y la de Pakistán: "Estamos mucho mejor"

lr.pe

Flamantes fichajes de Alianza Lima para la nueva temporada de voleibol

El equipo ‘blanquiazul’ ha incorporado a varias jugadoras para fortalecer su plantilla. Entre las nuevas fichas se encuentran Sandra Ostos, una destacada punta peruana; Elina Rodríguez, opuesta argentina; y Maria Alejandra Marin, armadora colombiana. Además, se suman Yanlis Féliz, punta dominicana; Meegan Hart, central estadounidense; y Doris Manco, también armadora colombiana. Estas adiciones buscan potenciar el rendimiento del equipo en la próxima temporada.

