‘Chiquito’ Flores confiesa que no sabía el significado de 'fair play' en partido entre Unión Comercio y César Vallejo en 2013: ''Me salió de la nada''

Juan 'Chiquito' Flores reveló anécdotas de su carrera en una entrevista con Juan Manuel Vargas, destacando su famosa frase: “¿Y el fair play dónde está?”.

Juan ‘Chiquito’ Flores recordó aquella anécdota en el estadio Mansiche de Trujillo cuando defendía el arco de Unión Comercio.
El exportero Juan ‘Chiquito’ Flores habló, en una reciente entrevista con el exseleccionado peruano Juan Manuel Vargas, sobre su trayectoria, los momentos más destacados y las anécdotas graciosas que vivió a lo largo de su carrera como futbolista.

Durante la conversación, Flores recordó el recordado partido en el que se volvió viral por su peculiar frase: “¿Y el fair play dónde está?”, pronunciada durante un encuentro del Torneo Descentralizado de la Primera División del 2013 entre la Universidad César Vallejo y Unión Comercio, club en el que militaba en aquel entonces.

PUEDES VER: 'Chiquito' Flores lanza fuerte crítica a la FPF por falta de apoyo al fútbol de menores: “Los chicos terminan pagando para jugar”

lr.pe

La confesión de Juan 'Chiquito' Flores en la 'Parrilla del loco'

El exfutbolista Juan Manuel Vargas le preguntó a Juan ‘Chiquito’ Flores por el significado de la frase que lo hizo viral. Flores confesó que, hasta ahora, no sabe con exactitud a qué se refiere el término “fair play” y recordó el momento icónico ocurrido en el estadio Mansiche de Trujillo, cuando defendía el arco de Unión Comercio.

“La verdad, no sé qué fue. Me salió de la nada. Lo que pasa es que tengo un hueco en la pierna derecha. Ese día jugamos en esa cancha sintética, en el estadio Mansiche de Trujillo, y me lesioné tras un desgarro. Me tiré al piso y, al instante, llamé a Sidney Faiffer para que botara la bola. Estaba con un dolor bravo, y de pronto vino Piero Alva para meter presión justo cuando Faiffer pateó, y luego marcó el gol.” relató.

PUEDES VER: 'Chiquito' Flores respondió fuerte a Mr. Peet tras ser llamado "fantasma" por caso Sergio Peña: "Habla con la herida"

lr.pe

La polémica y la discusión que tuvo con Piero Alva

En aquella ocasión, el exarquero se lanzó al césped simulando una dolencia física para intentar detener el juego, a pesar de que el árbitro no había dado la señal. Segundos después, Piero Alva marcó un gol para la Universidad César Vallejo, provocando la recordada reacción del portero, que terminó en una discusión con el exdelantero. Al recordar aquel episodio, el excarcerbero criticó la actitud de su excompañero de Universitario de Deportes tras la anotación.

''Lo que me dio cólera es que lo haya celebrado. Tú no puedes celebrar un gol cuando hay uno que está tirado en el piso y menos cuando el arquero está en el césped. Por ese motivo, molesté con él. Le dije de todo y desde allí nace el fair play. No sé si en el Perú existirá. Me salió desde lo más profundo'', afirmó entre risas.

