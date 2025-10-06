HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     
Fútbol Peruano

'Chiquito' Flores lanza fuerte crítica a la FPF por falta de apoyo al fútbol de menores: “Los chicos terminan pagando para jugar”

El exfutbolista resaltó la falta de apoyo de la Federación Peruana de Fútbol hacia los jóvenes talentos. Además, reconoció que será difícil encontrar un portero como Pedro Gallese.

'Chiquito' Flores dio su análisis sobre el futuro peruano. Foto: composición LR/captura de Entre Ceja y Ceja
'Chiquito' Flores dio su análisis sobre el futuro peruano. Foto: composición LR/captura de Entre Ceja y Ceja

En una reciente entrevista para 'Radio Ovación', el exfutbolista Juan 'Chiquito' Flores analizó la situación del fútbol peruano, especialmente en lo referente a la formación de los jóvenes talentos. Destacando la falta de apoyo por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), sobre todo hacia los jugadores de provincia, quienes muchas veces no pueden ser llevados a Lima para continuar su desarrollo.

Asimismo, Flores comentó la dura realidad que atraviesa el fútbol juvenil, señalando que muchos jóvenes deben pagar para conseguir minutos en el campo. No obstante, no todo fue negativo, ya que durante la conversación también habló sobre Pedro Gallese, destacando que, después de él, será muy difícil encontrar un arquero de ese nivel.

PUEDES VER: Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

lr.pe

'Chiquito' Flores arremete contra la falta de apoyo de la FPF en el fútbol de menores

“Antiguamente, los jugadores salían del cono, de los barrios, de los torneos de menores. Esos campeonatos servían para descubrir talento. Se debe trabajar en reclutar a los mejores, pero para eso hay que invertir”, explicó en un primer momento.

“No hay quien traiga jugadores de provincia o de Lima para entrenarlos bien. En provincia hay muy buenos chicos a quienes les prometen oportunidades, pero pasan los años y terminan pagando para jugar. En los conos pagan mucho dinero por algunos partidos, y en la profesional deben pagar para ingresar. ¿Crees que un chico con condiciones va a pagar para jugar? Así no salen nuevos talentos”, completó Flores.

“Están menospreciando al fútbol. Cuando un chico se lesiona, los clubes o la FPF no cubren los gastos; son los padres quienes lo hacen. Por eso muchos se van a estudiar, trabajar o jugar pichangas para poder comer”, finalizó el exfutbolista.

PUEDES VER: Nolberto Solano impacta con su nueva convocatoria en Pakistán: llamó a un jugador retirado para la Copa de Asia 2025

lr.pe

'Chiquito' y su comentario sobre el futuro de la portería en la selección peruana

“En su momento dije que después de Gallese no había nadie. Cáceda no creo que llegue. Enríquez es un gran arquero, pero hay que ver si le gusta al comando técnico. Muchos tuvieron procesos cortos, pero a Gallese le dieron confianza y la aprovechó. Para estar en la selección hay que tener minutos y oportunidades; sin eso, los arqueros duran tres o cuatro partidos”, dio su análisis Flores, quien también tuvo su paso por la selección peruana.

Notas relacionadas
'Chiquito' Flores confiesa la verdadera razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras su relación de 5 años: "Cometí un error"

'Chiquito' Flores confiesa la verdadera razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras su relación de 5 años: "Cometí un error"

LEER MÁS
'Chiquito' Flores respondió fuerte a Mr. Peet tras ser llamado "fantasma" por caso Sergio Peña: "Habla con la herida"

'Chiquito' Flores respondió fuerte a Mr. Peet tras ser llamado "fantasma" por caso Sergio Peña: "Habla con la herida"

LEER MÁS
'Chiquito' Flores no se guardó nada y despotricó fuerte contra Sergio Peña: "¿Quién le engaño que es jugador?"

'Chiquito' Flores no se guardó nada y despotricó fuerte contra Sergio Peña: "¿Quién le engaño que es jugador?"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

LEER MÁS
Hernán Barcos lanzó fuerte mensaje tras derrota de Alianza Lima: "Me da mucha pena hacia dónde va el fútbol peruano"

Hernán Barcos lanzó fuerte mensaje tras derrota de Alianza Lima: "Me da mucha pena hacia dónde va el fútbol peruano"

LEER MÁS
Giancarlo 'Flaco' Granda cuestiona rendimiento de Yoshimar Yotún en Sporting Cristal y advierte: “No está para ser titular”

Giancarlo 'Flaco' Granda cuestiona rendimiento de Yoshimar Yotún en Sporting Cristal y advierte: “No está para ser titular”

LEER MÁS
'Pepe' Soto hizo firme pedido a Carlos Zambrano tras expulsiones en Alianza Lima: "Que se controle un poquito más"

'Pepe' Soto hizo firme pedido a Carlos Zambrano tras expulsiones en Alianza Lima: "Que se controle un poquito más"

LEER MÁS
Alianza Lima ya contactó a su '9' para el 2026: íntimos van por argentino que podría reemplazar a Hernán Barcos o Paolo Guerrero

Alianza Lima ya contactó a su '9' para el 2026: íntimos van por argentino que podría reemplazar a Hernán Barcos o Paolo Guerrero

LEER MÁS
Mr. Peet se pronuncia sobre abrupta interrupción del partido de Alianza Lima en L1 Max: "Escapa de nuestra responsabilidad"

Mr. Peet se pronuncia sobre abrupta interrupción del partido de Alianza Lima en L1 Max: "Escapa de nuestra responsabilidad"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Abogado de Gustavo Salcedo justificó las agresiones del empresario hacia exproductor de Maju Mantilla: “Se tiene que comprender”

Álex Valera sería desconvocado en la selección peruana y se perdería amistoso con Chile: "Se prioriza su recuperación"

Milei asegura que la inflación "desaparece" de Argentina en 2026 y resalta apoyo de Estados Unidos: "El rumbo correcto"

Fútbol Peruano

Giancarlo 'Flaco' Granda cuestiona rendimiento de Yoshimar Yotún en Sporting Cristal y advierte: “No está para ser titular”

¿Por qué habrá playoffs sí o sí en la Liga 1 2025 aun si Universitario sale campeón de forma directa?

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Revelan las fuentes del plagio en la tesis de Patricia Benavides: más de 30 páginas de copia y pega

Ministros, alcaldes y regidores: estas son las autoridades que dejarían sus cargos para postular en las Elecciones 2026

Dina Boluarte minimiza paro de transportistas: "Un paro no lo resuelve. No abran los mensajes"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025