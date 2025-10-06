En una reciente entrevista para 'Radio Ovación', el exfutbolista Juan 'Chiquito' Flores analizó la situación del fútbol peruano, especialmente en lo referente a la formación de los jóvenes talentos. Destacando la falta de apoyo por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), sobre todo hacia los jugadores de provincia, quienes muchas veces no pueden ser llevados a Lima para continuar su desarrollo.

Asimismo, Flores comentó la dura realidad que atraviesa el fútbol juvenil, señalando que muchos jóvenes deben pagar para conseguir minutos en el campo. No obstante, no todo fue negativo, ya que durante la conversación también habló sobre Pedro Gallese, destacando que, después de él, será muy difícil encontrar un arquero de ese nivel.

'Chiquito' Flores arremete contra la falta de apoyo de la FPF en el fútbol de menores

“Antiguamente, los jugadores salían del cono, de los barrios, de los torneos de menores. Esos campeonatos servían para descubrir talento. Se debe trabajar en reclutar a los mejores, pero para eso hay que invertir”, explicó en un primer momento.

“No hay quien traiga jugadores de provincia o de Lima para entrenarlos bien. En provincia hay muy buenos chicos a quienes les prometen oportunidades, pero pasan los años y terminan pagando para jugar. En los conos pagan mucho dinero por algunos partidos, y en la profesional deben pagar para ingresar. ¿Crees que un chico con condiciones va a pagar para jugar? Así no salen nuevos talentos”, completó Flores.

“Están menospreciando al fútbol. Cuando un chico se lesiona, los clubes o la FPF no cubren los gastos; son los padres quienes lo hacen. Por eso muchos se van a estudiar, trabajar o jugar pichangas para poder comer”, finalizó el exfutbolista.

'Chiquito' y su comentario sobre el futuro de la portería en la selección peruana

“En su momento dije que después de Gallese no había nadie. Cáceda no creo que llegue. Enríquez es un gran arquero, pero hay que ver si le gusta al comando técnico. Muchos tuvieron procesos cortos, pero a Gallese le dieron confianza y la aprovechó. Para estar en la selección hay que tener minutos y oportunidades; sin eso, los arqueros duran tres o cuatro partidos”, dio su análisis Flores, quien también tuvo su paso por la selección peruana.