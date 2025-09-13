HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'
Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      
Puntos de concentración de las protestas por retiro AFP
Puntos de concentración de las protestas por retiro AFP     Puntos de concentración de las protestas por retiro AFP     Puntos de concentración de las protestas por retiro AFP     
Deportes

'Chiquito' Flores respondió fuerte a Mr. Peet tras ser llamado "fantasma" por caso Sergio Peña: "Habla con la herida"

El exportero de Universitario reaccionó en vivo a las explosivas declaraciones de Mr. Peet contra él tras criticar a Sergio Peña por su nivel en la selección peruana.

'Chiquito' Flores jugó en Universitario en dos periodos diferentes. Foto: composición LR/captura de 'La Roro Network' y captura de 'Madrugol'
'Chiquito' Flores jugó en Universitario en dos periodos diferentes. Foto: composición LR/captura de 'La Roro Network' y captura de 'Madrugol'

La actuación de Sergio Peña en la selección peruana por la última fecha doble de las Eliminatorias 2026 le ha valido diversas críticas. El actual jugador de Alianza Lima ha sido el punto de duros cuestionamientos, sobre todo después de las últimas declaraciones brindadas tras el partido con Paraguay en Lima. Unos de los que salió en su defensa fue Mr. Peet, quien apuntó contra exfutbolistas, como 'Chiquito' Flores, por su juicio desmedido contra el mediocampista. El narrador de fútbol llamó a estas personas "fantasmas" y aseguró que hablan por envidia.

En la última edición del programa de YouTube 'La Roro Network', el exportero de la selección peruana le respondió a Peter Arévalo y remarcó que habla con la herida.

PUEDES VER: Rodrigo Ureña estalló tras ratificarse sanción por insultar a árbitro y acusa ser objeto de racismo: '¿Existe persecución personal?'

lr.pe

'Chiquito' Flores y su respuesta a Mr. Peet

"Ahora me toca contestarle al señor, viene con sus lisuras. Este señor quiere seguro figurar, lo conozco como pata, un día le di la mano, íbamos a hacer una rivalidad de arco a arco y en ese momento dije que no, porque él no había sido arquero, no podía enfrentarme con alguien que no ha sido profesional", dijo en primera instancia.

El exjugador de Sport Boys evitó profundizar en el tema y precisó sobre las diferencias que existen entre ambos: él por haber jugado al fútbol y Mr. Peet por su posición como comunicador. "No te voy a contestar porque tu eres un periodista profesional y yo he sido un futbolista profesional, yo estoy adentro y tú estás afuera, tú estás con las personas que dicen 'me dijo, me dijo'. Yo estoy adentro, a mí nadie me dice nada",

Por otro lado, 'Chiquito' Flores reconoció que su crítica a Sergio Peña fue en parte como hincha, ya que, desde su perspectiva, la indirecta del '10' de la Bicolor fue hacia Andy Polo, Edison Flores y Álex Valera.

"Lo que pasa es que Peter está hablando de la herida. Nosotros no estamos en el sistema, él sí. Entonces, ahora que le manden a decir algunas cosas para que se enfrente con el 'Puma' y conmigo, bueno. Digitados serían otros. Hay que dejarlo ahí, ya contesté, suficiente", agregó.

PUEDES VER: Selección peruana habría descartado a 2 candidatos para ser el nuevo DT: 'Hay otras posibilidades'

lr.pe

'Chiquito' Flores jugó en Universitario en dos periodos diferentes

Juan 'Chiquito' Flores formó parte de Universitario en dos etapas distintas: el primer periodo fue entre los años 1999 y 2001, y el segundo entre 2003 y 2006.

Notas relacionadas
Mr. Peet defiende a Sergio Peña y arremete contra exfutbolistas que lo lapidaron: "¿Quiénes son? Ustedes son fantasmas"

Mr. Peet defiende a Sergio Peña y arremete contra exfutbolistas que lo lapidaron: "¿Quiénes son? Ustedes son fantasmas"

LEER MÁS
Mr. Peet se opone tajantemente al posible regreso de Ricardo Gareca a la selección peruana: ''Viene de dos fracasos consecutivos''

Mr. Peet se opone tajantemente al posible regreso de Ricardo Gareca a la selección peruana: ''Viene de dos fracasos consecutivos''

LEER MÁS
Mr. Peet reveló el primer desacuerdo que se habría dado entre Agustín Lozano y Jean Ferrari tras eliminación de Perú: "Hubo corto circuito"

Mr. Peet reveló el primer desacuerdo que se habría dado entre Agustín Lozano y Jean Ferrari tras eliminación de Perú: "Hubo corto circuito"

LEER MÁS
Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

LEER MÁS
EN DIRECTO por Copa Davis 2025 partido Perú vs Portugal

EN DIRECTO por Copa Davis 2025 partido Perú vs Portugal

LEER MÁS
Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Álex Valera arremete contra Hernán Barcos por polémicas declaraciones ante la prensa tras el clásico: "La experiencia no le sirvió"

Álex Valera arremete contra Hernán Barcos por polémicas declaraciones ante la prensa tras el clásico: "La experiencia no le sirvió"

LEER MÁS
Resultados 5y6 de Valencia HOY, sábado 13 de septiembre por Hinava: ganadores, órdenes de llegada y dónde ver el Clásico Propietarios Valencianos

Resultados 5y6 de Valencia HOY, sábado 13 de septiembre por Hinava: ganadores, órdenes de llegada y dónde ver el Clásico Propietarios Valencianos

LEER MÁS
Selección peruana habría descartado a 2 candidatos para ser el nuevo DT: "Hay otras posibilidades"

Selección peruana habría descartado a 2 candidatos para ser el nuevo DT: "Hay otras posibilidades"

LEER MÁS
Previa de Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025: ¿a qué hora ver los partidos de hoy vía TV Perú?

Previa de Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025: ¿a qué hora ver los partidos de hoy vía TV Perú?

LEER MÁS
Joao Grimaldo rompió su silencio sobre posible regreso a Sporting Cristal tras ganar protagonismo en Riga: "Siempre estoy atento al club"

Joao Grimaldo rompió su silencio sobre posible regreso a Sporting Cristal tras ganar protagonismo en Riga: "Siempre estoy atento al club"

LEER MÁS
Canal de Universitario versus Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Canal de Universitario versus Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Deportes

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Bolivia no se 'duerme' y confirma amistosos de alto nivel ante selecciones mundialistas previo al repechaje

Alianza Lima y Universitario recibieron dura respuesta del Tribunal de Apelaciones de la FPF tras pedido de reducir castigos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota