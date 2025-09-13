La actuación de Sergio Peña en la selección peruana por la última fecha doble de las Eliminatorias 2026 le ha valido diversas críticas. El actual jugador de Alianza Lima ha sido el punto de duros cuestionamientos, sobre todo después de las últimas declaraciones brindadas tras el partido con Paraguay en Lima. Unos de los que salió en su defensa fue Mr. Peet, quien apuntó contra exfutbolistas, como 'Chiquito' Flores, por su juicio desmedido contra el mediocampista. El narrador de fútbol llamó a estas personas "fantasmas" y aseguró que hablan por envidia.

En la última edición del programa de YouTube 'La Roro Network', el exportero de la selección peruana le respondió a Peter Arévalo y remarcó que habla con la herida.

'Chiquito' Flores y su respuesta a Mr. Peet

"Ahora me toca contestarle al señor, viene con sus lisuras. Este señor quiere seguro figurar, lo conozco como pata, un día le di la mano, íbamos a hacer una rivalidad de arco a arco y en ese momento dije que no, porque él no había sido arquero, no podía enfrentarme con alguien que no ha sido profesional", dijo en primera instancia.

El exjugador de Sport Boys evitó profundizar en el tema y precisó sobre las diferencias que existen entre ambos: él por haber jugado al fútbol y Mr. Peet por su posición como comunicador. "No te voy a contestar porque tu eres un periodista profesional y yo he sido un futbolista profesional, yo estoy adentro y tú estás afuera, tú estás con las personas que dicen 'me dijo, me dijo'. Yo estoy adentro, a mí nadie me dice nada",

Por otro lado, 'Chiquito' Flores reconoció que su crítica a Sergio Peña fue en parte como hincha, ya que, desde su perspectiva, la indirecta del '10' de la Bicolor fue hacia Andy Polo, Edison Flores y Álex Valera.

"Lo que pasa es que Peter está hablando de la herida. Nosotros no estamos en el sistema, él sí. Entonces, ahora que le manden a decir algunas cosas para que se enfrente con el 'Puma' y conmigo, bueno. Digitados serían otros. Hay que dejarlo ahí, ya contesté, suficiente", agregó.

'Chiquito' Flores jugó en Universitario en dos periodos diferentes

Juan 'Chiquito' Flores formó parte de Universitario en dos etapas distintas: el primer periodo fue entre los años 1999 y 2001, y el segundo entre 2003 y 2006.