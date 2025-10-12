Juan Manuel Vargas revela que pudo fichar por Sport Boys antes de ir a Universitario: "No querían pagar una carta"
En la última edición de "La Parrilla del Loco", Juan Manuel Vargas confesó su admiración por Sport Boys, club que siempre le ha generado simpatía.
En una reciente edición de “La Parrilla del Loco”, programa conducido por el mítico exfutbolista Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, se tuvo como invitado al exportero Juan ‘Chiquito’ Flores. Ambos conversaron sobre diversos temas relacionados con sus trayectorias como jugadores profesionales. Mientras Flores recordaba su paso por Sport Boys, Vargas aprovechó para revelar que siempre sintió una simpatía especial por el club chalaco.
El exintegrante de la selección peruana señaló que, de no haberse retirado en Universitario de Deportes, le habría gustado tener la oportunidad de jugar por Sport Boys, equipo al que siempre admiró por la pasión de su hinchada. Sin embargo, no pudo llegar al equipo debido a que no pudieron pagar por él.
¿Qué dijo Juan Manuel Vargas sobre Sport Boys?
"Tú sabes que a mí me gusta el Sport Boys, si no me retiraba en Universitario, entonces quería ir a Sport Boys porque me gustaba la barra, la gente", empezó diciendo Vargas.
Vargas comentó que estuvo muy cerca de vestir la camiseta de Sport Boys antes de fichar por Universitario de Deportes, pero finalmente la negociación no se concretó debido a que el club rosado no cubrió un porcentaje de su carta pase.
"Antes de irme a la 'U', 'Chalaca' González me lleva al Boys. Ellos no querían pagar una carta, no sé qué vaina y me voy a Universitario", finalizó Vargas.
Equipos donde jugó Juan Manuel Vargas
Estos son los clubes por los que el ‘Loco’ Vargas pasó a lo largo de su carrera como futbolista profesional.
- Universitario Sub-20 → Universitario | 2001/02
- Universitario → Colón | 2004/05
- Colón → Catania | 2006/07
- Catania → Fiorentina | 2008/09
- Fiorentina → Génova | 2012/13 (cesión)
- Génova → Fiorentina | 2012/13 (fin de cesión)
- Fiorentina → Real Betis | 2015/16
- Real Betis → Sin equipo | 2016/17
- Sin equipo → Universitario | 2016/17
- Universitario → Retirado | 2018/19