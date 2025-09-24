Tula Rodríguez y Juan 'Chiquito' Flores tuvieron uno de los romances más comentados en la farándula peruana. Ambos iniciaron un amorío el 2001 y tras varias idas y venidas, siguieron sus caminos por separado cinco años después. Pese a que ya han pasado varios años de su relación, usualmente, le recuerdan esto al exfutbolista de Universitario de Deportes y esta vez no fue la excepción. En el pódcast Ouke, Flores recordó el vínculo que tuvo con la conductora de televisión y sorprendió al revelar que estuvieron a poco de ser esposos.

"Estuvimos 5 años, quise yo casarme, no tuve la oportunidad porque estaba jugando al fútbol y ella estaba en su mejor momento", recordó Juan 'Chiquito' Flores con evidente nostalgia, ante la atenta mirada de sus compañeros del pódcast en Ouke.

TE RECOMENDAMOS Marte en escorpio conoce su influencia astrológica | ASTROMOOD

'Chiquito' Flores expone el motivo por el que no llegó al altar con Tula Rodríguez

Pese a que en un primer momento se mostró reacio a recordar su romance con la presentadora de televisión de 48 años, 'Chiquito' Flores terminó por responder la pregunta que le realizó 'Majo con sabor'. Tras recordar los inicios de su relación, el exarquero aseguró que no pudo casarse con Tula debido al escándalo por infidelidad que sacudió su romance.

"Sucede a veces que uno también ve otros ojitos, era inquieto y yo pequé en sacar los pies del plato. Bueno, no pequé porque no era casado, pero saqué los pies del plato", expresó, para luego agregar. "Cometí un error y me ampayaron", sentenció Juan Flores.

Juan Flores y Tula Rodríguez: los inicios de su relación

Juan 'Chiquito' Flores no escatimó en elogios para Tula Rodríguez y la calificó como una "buenísima persona", a la cual conoció cuando ella tenía 19 años. Según contó el arquero amateur, hubo un gusto desde el primer momento en que la vio. "Tuve un cariño muy especial por ella, me agradó desde el primer día en que la vi", comenzó recordando.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Luego de un hecho poco usual en la casa de la exvedette, Flores reveló que se dio cuenta de que Rodríguez era la persona con la que quería pasar el resto de su vida, ya que llegó a pensar en casarse con ella. "En ese momento dije 'esta chica es una chica que a mí me agrada y me aprecia y esto es valorable'", agregó.