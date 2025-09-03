El exfutbolista Juan 'Chiquito' Flores ha sido denunciado públicamente por la madre de su menor hijo tras dar solo S/300 soles de pensión al menor. | Foto: composición LR/ captura de YouTube/ 'Todo se filtra'

El exfutbolista Juan 'Chiquito' Flores ha sido denunciado públicamente por la madre de su menor hijo tras dar solo S/300 soles de pensión al menor. | Foto: composición LR/ captura de YouTube/ 'Todo se filtra'

Katherine Damián Pinedo, madre del hijo menor del exarquero de Universitario Juan ‘Chiquito’ Flores, denunció públicamente que el exfutbolista se niega a reconocer legalmente a su bebé y le proporciona una pensión alimenticia insuficiente de S/300. La mujer reveló que el jugador no le contesta las llamadas cuando intenta solicitarle la pensión de su bebé.

En la entrevista, Damián Pinedo receló que el monto que recibe no le permite costear los gastos básicos del pequeño, que ya tiene un año y ocho meses. Asimismo, declaró que pese a insistirle al exjugador, este sigue sin firmar los papeles de nacimiento del menor.

'Chiquito' Flores es denunciado públicamente por su expareja

En su participación en el programa '¡Todo se filtra!', Katherine explicó que, a 1 año y ocho meses de nacido el niño, Flores aún no firma su reconocimiento legal y solo abona 300 soles mensuales, una suma que no cubre sus necesidades básicas ni los gastos médicos extraordinarios que requiere debido a problemas de salud.

Además, la madre relató que el exarquero la bloquea en aplicaciones de mensajería, obligándola a recurrir a terceros para comunicarse y solicitar la pensión. En medio de esos esfuerzos, muestra mensajes donde él responde con insultos.

Este bebé es el séptimo hijo reconocido públicamente de Flores. En ocasiones anteriores, ha enfrentado denuncias similares: en 2011, reconoció a una hija recién cuando esta tenía siete años, y ha sido señalado en casos por presunta violencia por otras mujeres.