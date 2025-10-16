HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Felipe Chávez reveló que entonó una canción de Alianza Lima durante su paso por la selección peruana: "Es el club favorito de mi padre"

Durante una entrevista con su club, Felipe Chávez señaló que cantó una canción de Alianza Lima, equipo favorito de su padre. Según sus palabras, una parte del grupo lo ovacionó y otra lo abucheó, aunque todo fue en tono de broma.

Felipe Chávez debutó con Perú frente en un amistoso frente a Chile. Foto: Bayern Múnich
Felipe Chávez debutó con Perú frente en un amistoso frente a Chile. Foto: Bayern Múnich

En una reciente entrevista, Felipe Chávez habló sobre su experiencia en la selección peruana. En conversación con el área de prensa de su club, el Bayern Múnich, donde dio declaraciones bastante interesantes sobre lo vivido con la Bicolor, el jugador de 18 años también reveló cómo fue que sus compañeros lo integraron. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando contó que cantó una canción de Alianza Lima, club favorito de su padre.

Según explicó, los jugadores novatos debían presentarse y elegir entre cantar o bailar, por lo que el joven de la cantera del Bayern optó por entonar una canción de los blanquiazules. ‘Pipo’ señaló que esta acción provocó que algunos compañeros lo abuchearan, mientras que otros lo ovacionaron. Aun así, destacó que todo ocurrió en un ambiente de diversión y resaltó el buen clima que se vive en la Bicolor.

PUEDES VER: 'Cachito' Ramírez y su determinante explicación de por qué Sport Boys es más grande Sporting Cristal: “Como institución está por encima”

lr.pe

Felipe Chávez cantó canción de Alianza Lima

"Me decidí por una canción del Club Alianza Lima. Es el club favorito de mi padre, por eso me sabía la letra. Por ello, una parte del equipo me ovacionó y otra me abucheó, pero todo de forma divertida. Me llevé bien con todos", fueron las palabras de Chávez, dejando entrever que tiene una afinidad por el equipo blanquiazul, esto debido a su papá que es de nacionalidad peruana.

PUEDES VER: Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

lr.pe

Felipe Chávez sobre su futuro profesional: "Quiero seguir aprendiendo"

En otro momento de la conversación, el jugador fue consultado sobre cómo cree que le irá en las siguientes semanas, a lo que, en tono de madurez y compromiso personal, dio a conocer que ahora se encuentra concentrado en dar lo mejor en el Bayern y seguir mejorando como jugador profesional.

"Quiero dar lo mejor de mí y seguir aprendiendo. En la Youth League necesitamos ganar contra el Brujas para maximizar nuestras posibilidades de pasar a la siguiente ronda. También en la Regionalliga quiero volver a encontrar el rumbo con mi equipo y seguir aprendiendo con el primer equipo", explicó Chávez.

Próximos partidos de la selección peruana

La selección peruana tiene prevista una gira por Rusia en noviembre de 2025, donde se enfrentará al combinado local y a Chile.

  • Perú vs Rusia | miércoles 12 de noviembre | Gazprom Arena en San Petersburgo
  • Perú vs Chile | martes 18 de noviembre | Estadio Fischt de Sochi.
