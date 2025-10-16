Luis 'Cachito' Ramírez afirmó que Sport Boys es más grande que Sporting Cristal. En una reciente entrevista para el programa 'Pase Filtrado', el exjugador de Universitario de Deportes y Alianza Lima habló sobre diversos temas relacionados con el fútbol y su carrera. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando fue consultado sobre los chalacos y los ‘Rimenses’.

El popular 'Cachito' señaló que, en cuanto a institución, Sport Boys supera a Sporting Cristal, aunque reconoció que en títulos y logros los cerveceros están por encima. Además, destacó que la pasión y el apoyo de la hinchada chalaca es algo muy difícil de encontrar en el Perú.

'Cachito' Ramírez explica por qué Sport Boys es más grande que Sporting Cristal

Durante el desarrollo de la entrevista, el exjugador de la selección peruana explicó por qué para él, Boys es el tercer equipo más grande por encima de Cristal.

"Sport Boys sí es más grande que Sporting Cristal como institución. Logros es otra historia, ahí no hay como competir, pero como institución Boys está por encima", explicó en un primer momento.

"El Callao es de Boys, eso es muy difícil conseguir en Perú, más que todo en el Perú y yo lo he vivido en Brasil. Cuando juegas contra un equipo visitante, la gente te hace sentir visitante. El Boys tiene eso, tú vas al Callao y la gente es hincha. Ahora, que le falta promover mucho más el hinchaje de la misma institución, falta", complementó Ramírez.

"Pero Boys con todo lo que genera en el Callao, con todo lo que podría hacer en el Callao, para mí termina siendo el tercer grande", finalizó.

¿En qué equipos jugó 'Cachito' Ramírez?