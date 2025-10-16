HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Fútbol Peruano

'Cachito' Ramírez y su determinante explicación de por qué Sport Boys es más grande Sporting Cristal: “Como institución está por encima”

En una reciente entrevista, Luis 'Cachito' Ramírez argumentó por qué considera que los chalacos son el tercer equipo más grande del Perú, por encima de los 'Rimenses'.

Luis 'Cachito' Ramírez señaló que Sport Boys es más grande que Sporting Cristal. Foto: composición LR/ captura de Pase Filtrado
Luis 'Cachito' Ramírez señaló que Sport Boys es más grande que Sporting Cristal. Foto: composición LR/ captura de Pase Filtrado

Luis 'Cachito' Ramírez afirmó que Sport Boys es más grande que Sporting Cristal. En una reciente entrevista para el programa 'Pase Filtrado', el exjugador de Universitario de Deportes y Alianza Lima habló sobre diversos temas relacionados con el fútbol y su carrera. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando fue consultado sobre los chalacos y los ‘Rimenses’.

El popular 'Cachito' señaló que, en cuanto a institución, Sport Boys supera a Sporting Cristal, aunque reconoció que en títulos y logros los cerveceros están por encima. Además, destacó que la pasión y el apoyo de la hinchada chalaca es algo muy difícil de encontrar en el Perú.

PUEDES VER: ¡Confirmado! Sporting Cristal vs Universitario jugarán el 23 de octubre, informó la Liga 1

lr.pe

'Cachito' Ramírez explica por qué Sport Boys es más grande que Sporting Cristal

Durante el desarrollo de la entrevista, el exjugador de la selección peruana explicó por qué para él, Boys es el tercer equipo más grande por encima de Cristal.

"Sport Boys sí es más grande que Sporting Cristal como institución. Logros es otra historia, ahí no hay como competir, pero como institución Boys está por encima", explicó en un primer momento.

"El Callao es de Boys, eso es muy difícil conseguir en Perú, más que todo en el Perú y yo lo he vivido en Brasil. Cuando juegas contra un equipo visitante, la gente te hace sentir visitante. El Boys tiene eso, tú vas al Callao y la gente es hincha. Ahora, que le falta promover mucho más el hinchaje de la misma institución, falta", complementó Ramírez.

"Pero Boys con todo lo que genera en el Callao, con todo lo que podría hacer en el Callao, para mí termina siendo el tercer grande", finalizó.

PUEDES VER: Rainer Torres explotó contra Universitario por cobrarle como socio pese a deuda que le tiene el club: "Váyanse al car***, malagradecidos"

lr.pe

¿En qué equipos jugó 'Cachito' Ramírez?

  • Bolognesi II - Cor. Bolognesi | 01/01/2003
  • Cor. Bolognesi - Cienciano | 01/01/2006
  • Cienciano - Cor. Bolognesi | 01/07/2006
  • Cor. Bolognesi - Universitario | 01/07/2008
  • Universitario - Libertad | 01/01/2009
  • Libertad - Cor. Bolognesi | 01/07/2009
  • Cor. Bolognesi - Universitario | 01/01/2010
  • Universitario - Corinthians | 01/01/2011
  • Corinthians - Ponte Preta | 01/01/2013
  • Ponte Preta - Corinthians | 31/12/2013
  • Corinthians - Botafogo | 01/07/2014
  • Botafogo - Corinthians | 31/12/2014
  • Corinthians - Sin equipo | 01/01/2015
  • Sin equipo - U. San Martín | 01/10/2015
  • U. San Martín - Alianza Lima | 01/01/2016
  • Alianza Lima - Sport Boys | 01/01/2020
  • Sport Boys - AD Cantolao | 02/01/2023
  • AD Cantolao - Sin equipo | 01/01/2024
  • Sin equipo - Sin equipo (retiro) | 07/10/2024
Notas relacionadas
Rainer Torres explotó contra Universitario por cobrarle como socio pese a deuda que le tiene el club: "Váyanse al car***, malagradecidos"

Rainer Torres explotó contra Universitario por cobrarle como socio pese a deuda que le tiene el club: "Váyanse al car***, malagradecidos"

LEER MÁS
Marcha del 15 de octubre: Barra de Universitario se suma a la protesta con cánticos y banderas

Marcha del 15 de octubre: Barra de Universitario se suma a la protesta con cánticos y banderas

LEER MÁS
Representante de César Inga deja sutil respuesta sobre posible fichaje por Napoli de Italia: "No es una locura"

Representante de César Inga deja sutil respuesta sobre posible fichaje por Napoli de Italia: "No es una locura"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

LEER MÁS
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sports Boys EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sports Boys EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Indican plan de Alianza Lima para fichar a 2 delanteros y mantener a Hernán Barcos y Paolo Guerrero en el 2026

Indican plan de Alianza Lima para fichar a 2 delanteros y mantener a Hernán Barcos y Paolo Guerrero en el 2026

LEER MÁS
Diego Penny asegura que club de Lima podría repatriar a Christian Cueva para la Liga 1 2026: "Le ha tocado la puerta"

Diego Penny asegura que club de Lima podría repatriar a Christian Cueva para la Liga 1 2026: "Le ha tocado la puerta"

LEER MÁS
Representante de César Inga deja sutil respuesta sobre posible fichaje por Napoli de Italia: "No es una locura"

Representante de César Inga deja sutil respuesta sobre posible fichaje por Napoli de Italia: "No es una locura"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estudiantes de la UNI crean satélite capaz de detectar derrames de petróleo en instituto espacial de Brasil: "Puede monitorear todo el mar de Perú”

Perú se ubica en el cuarto puesto de países con mayor riqueza financiera en Sudamérica: es superado ampliamente por Chile

Joven queda en coma tras fractura cerebral por represión policial en protestas del 15 de octubre: "Necesita ser operado de emergencia"

Fútbol Peruano

Mr. Peet revela que Luis Advíncula no será el único jugador de selección peruana que ficharía Alianza Lima: "Faltan 2 nombres más"

Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sports Boys EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Mauricio Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

Ministro del Interior minimiza fallecimiento de manifestante: "Para mí no hay costo político"

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025