A falta de algunas jornadas para culminar el Torneo Clausura 2025 y con pocas muy chances de obtener el título de la Liga 1, Alianza Lima ya empezó a moverse en el mercado de pases para la siguiente temporada y uno de sus principales objetivos es el defensor Luis Advíncula. El experimentado lateral derecho de 34 años perdió protagonismo en Boca Juniors y no se descarta que pueda regresar al fútbol peruano.

En medio de este panorama, el periodista Mr. Peet sorprendió al revelar que el popular 'Bolt' no es el único futbolista de la selección peruana que tiene en la mira el conjunto blanquiazul.

Luis Advíncula no sería el único jugador de selección que fiche Alianza Lima

El reconocido comunicador indicó que tras la incorporación de Pedro Aquino, en Alianza Lima tiene la intención de sumar más jugadores con experiencia en la Bicolor. Luis Advíncula solo es el primer de ellos.

"Lo de Advíncula yo les dije... No va a ser el primer nombre, desde ahora se los digo. Lo dije incluso en transmisión, cuando llegó Aquino dije que no sería el último jugador de selección que llegue a Alianza. Al nombre que ustedes ya conocen y escucharon, falta quizás 2 nombres más de nivel de selección. Que los convoquen o no, es otro tema. Pero de que estuvieron en las convocatorias recientes, y en el pasado reciente de la selección, estuvieron. Completaron 2 o 3 procesos eliminatorios. No va a ser Pedro Aquino el único jugador de selección que llegue a Alianza. Bueno, el nombre de Advíncula ya se reveló", afirmó en el programa Madrugol.

Refuerzos de Alianza Lima para el 2026

Por otra parte, Mr. Peet señaló que el club victoriano esperar realizar entre 5 o 6 incorporaciones para la siguiente temporada. La principal zona a reforzar es la ofensiva (un delantero y un extremo).

"A ese nombre (Luis Advíncula), que es un jugador de selección, que hasta hace poco estuvo, se podrían sumar entre 4 o 5 jugadores. Van a llegar 2 delanteros, uno de ellos es '9', el otro es un extremo y hay un central. El quinto es en otra posición, y también es de selección. Eso para la próxima temporada", agregó.

Boca Juniors y el millonario monto que pide por Luis Advíncula

De acuerdo al reporte del periodista Luis Fregossi, Boca Juniors estableció un millonario monto para negociar el fichaje de Luis Advíncula con Alianza Lima.

"Boca le aviso a Alianza Lima que la salida de Luis Advíncula se puede cerrar en 1.5 millones de dólares. En los próximos días seguirán negociando. Los días del peruano en Boca están contados", explicó en su cuenta de Twitter.