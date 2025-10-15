HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford      Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford      Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford      
Fútbol Peruano

Mr. Peet revela que Luis Advíncula no será el único jugador de selección peruana que ficharía Alianza Lima: "Faltan 2 nombres más"

Alianza Lima tiene planificado realizar hasta 5 refuerzos con miras a la próxima temporada, entre los nombres destacan algunos de la selección peruana. Luis Advíncula es el primero en la lista.

Luis Advíncula jugó por Sporting Cristal y Juan Aurich en el fútbol peruano. Foto: composición LR/Madrugol/AFP
Luis Advíncula jugó por Sporting Cristal y Juan Aurich en el fútbol peruano. Foto: composición LR/Madrugol/AFP

A falta de algunas jornadas para culminar el Torneo Clausura 2025 y con pocas muy chances de obtener el título de la Liga 1, Alianza Lima ya empezó a moverse en el mercado de pases para la siguiente temporada y uno de sus principales objetivos es el defensor Luis Advíncula. El experimentado lateral derecho de 34 años perdió protagonismo en Boca Juniors y no se descarta que pueda regresar al fútbol peruano.

En medio de este panorama, el periodista Mr. Peet sorprendió al revelar que el popular 'Bolt' no es el único futbolista de la selección peruana que tiene en la mira el conjunto blanquiazul.

PUEDES VER: Diego Rebagliati afirma que DT's reevaluaron dirigir a la selección peruana tras partido ante Chile: 'Bueno, conversemos'

lr.pe

Luis Advíncula no sería el único jugador de selección que fiche Alianza Lima

El reconocido comunicador indicó que tras la incorporación de Pedro Aquino, en Alianza Lima tiene la intención de sumar más jugadores con experiencia en la Bicolor. Luis Advíncula solo es el primer de ellos.

"Lo de Advíncula yo les dije... No va a ser el primer nombre, desde ahora se los digo. Lo dije incluso en transmisión, cuando llegó Aquino dije que no sería el último jugador de selección que llegue a Alianza. Al nombre que ustedes ya conocen y escucharon, falta quizás 2 nombres más de nivel de selección. Que los convoquen o no, es otro tema. Pero de que estuvieron en las convocatorias recientes, y en el pasado reciente de la selección, estuvieron. Completaron 2 o 3 procesos eliminatorios. No va a ser Pedro Aquino el único jugador de selección que llegue a Alianza. Bueno, el nombre de Advíncula ya se reveló", afirmó en el programa Madrugol.

PUEDES VER: Noche Blanquiazul de Vóley 2025: precio de las entradas para la presentación de Alianza Lima

lr.pe

Refuerzos de Alianza Lima para el 2026

Por otra parte, Mr. Peet señaló que el club victoriano esperar realizar entre 5 o 6 incorporaciones para la siguiente temporada. La principal zona a reforzar es la ofensiva (un delantero y un extremo).

"A ese nombre (Luis Advíncula), que es un jugador de selección, que hasta hace poco estuvo, se podrían sumar entre 4 o 5 jugadores. Van a llegar 2 delanteros, uno de ellos es '9', el otro es un extremo y hay un central. El quinto es en otra posición, y también es de selección. Eso para la próxima temporada", agregó.

Boca Juniors y el millonario monto que pide por Luis Advíncula

De acuerdo al reporte del periodista Luis Fregossi, Boca Juniors estableció un millonario monto para negociar el fichaje de Luis Advíncula con Alianza Lima.

"Boca le aviso a Alianza Lima que la salida de Luis Advíncula se puede cerrar en 1.5 millones de dólares. En los próximos días seguirán negociando. Los días del peruano en Boca están contados", explicó en su cuenta de Twitter.

Notas relacionadas
Carlos Zambrano revela que le gusta beber y no le interesa las críticas: "Mi tiempo libre lo manejo como quiero"

Carlos Zambrano revela que le gusta beber y no le interesa las críticas: "Mi tiempo libre lo manejo como quiero"

LEER MÁS
Revelan la millonaria cifra que Boca Juniors pide a Alianza Lima por Luis Advíncula: "Los días del peruano están contados"

Revelan la millonaria cifra que Boca Juniors pide a Alianza Lima por Luis Advíncula: "Los días del peruano están contados"

LEER MÁS
Paolo Guerrero sobre evaluar continuidad de Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Es un tema que no compete a jugadores"

Paolo Guerrero sobre evaluar continuidad de Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Es un tema que no compete a jugadores"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Erick Delgado arremete contra Universitario y los acusa de haber sido beneficiados en la Liga 1: "Se quejan de todo"

Erick Delgado arremete contra Universitario y los acusa de haber sido beneficiados en la Liga 1: "Se quejan de todo"

LEER MÁS
¿Universitario puede ser tricampeón ante Sporting Cristal? Los resultados que necesita la 'U' para ganar el Torneo Clausura

¿Universitario puede ser tricampeón ante Sporting Cristal? Los resultados que necesita la 'U' para ganar el Torneo Clausura

LEER MÁS
Liga 1 confirmó el partido Sporting Cristal vs Universitario para el jueves 23 de octubre pese a oposición de la 'U'

Liga 1 confirmó el partido Sporting Cristal vs Universitario para el jueves 23 de octubre pese a oposición de la 'U'

LEER MÁS
‘Chorri’ Palacios se mostró crítico por falta de compromiso de futbolistas de la selección peruana: “No tenemos que estar rogándole a nadie”

‘Chorri’ Palacios se mostró crítico por falta de compromiso de futbolistas de la selección peruana: “No tenemos que estar rogándole a nadie”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona vs Roma EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver partido por la Champions League femenina 2025-2026?

Defensor Sporting vs Peñarol EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por las semifinales de la Copa AUF?

Temblor en Perú HOY, 15 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Fútbol Peruano

Liga 1 confirmó el partido Sporting Cristal vs Universitario para el jueves 23 de octubre pese a oposición de la 'U'

Erick Delgado arremete contra Universitario y los acusa de haber sido beneficiados en la Liga 1: "Se quejan de todo"

Acumulado de la Liga 1 2025 EN VIVO: tabla de posiciones, clasificación a copas internacionales y lucha por el descenso

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luna Gálvez acusa a López Aliaga de robarle el partido a Castañeda: "Aprovechaste que estaba en UCI para falsificar su firma"

Ernesto Álvarez, primer ministro de José Jerí, criminalizaba marcha de la Generación Z: "Es un intento subversivo"

Walter Martínez jura como ministro de Justicia del gabinete de José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025