¿Cómo va la marcha nacional hoy, 15 de octubre?
Revelan la inédita y emocionante arenga de Manuel Barreto en los camerinos previo al Perú vs Chile: "Lo sacamos adelante juntos"

Antes de la derrota por 2-1 ante Chile, Manuel Barreto tuvo unas palabras de aliento para que los once jugadores salten al campo de juego con plena motivación y confianza.

Perú cayó 2-1 ante Chile en el amistoso internacional. Foto: composición LR/captura de La Bicolor
Perú cayó 2-1 ante Chile en el amistoso internacional. Foto: composición LR/captura de La Bicolor

Ya pasaron algunos días desde que la selección peruana no pudo ante Chile y sucumbió 2-1 en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. La Bicolor dejó un sabor agridulce, puesto que hubo rendimientos individuales sobresalientes, pero el resultado no fue el esperado. Manuel Barreto, quien alineó a varios rostros nuevos, quedó satisfecho con lo visto en la cancha, aunque dejó en claro que el equipo debe seguir mejorando con el transcurso del tiempo.

A propósito, en las últimas horas, se reveló la emotiva arenga de Barreto en los camerinos. El popular 'Muñeca' brindó unas palabras de motivación a sus pupilos antes de entrar al campo de juego.

Diego Rebagliati afirma que DT's reevaluaron dirigir a la selección peruana tras partido ante Chile: Bueno, conversemos

lr.pe

La emotiva arenga de Manuel Barreto en la previa del Perú vs Chile

"Muchachos, tenemos que saber algo. Que el fútbol es de acá, de emoción y es de duelos, de la alegría que ganas, del duelo que me va dando confianza. Que no lo pierdo, que Perú siempre arriba. Dale, muchachos, lo sacamos adelante juntos, car***. ¡Vamos!", se puede escuchar en el video publicado por la misma cuenta de la selección peruana.

Recordemos que, después de esta caída, la Bicolor se volverá a enfrentar a Chile una vez más, pero en esta ocasión en Rusia. Justamente, contra este país europeo será su segundo duelo en el mes de noviembre.

Representante de César Inga deja sutil respuesta sobre posible fichaje por Napoli de Italia: No es una locura

lr.pe

¿Qué dijo Manuel Barreto tras la derrota de Perú ante Chile?

"Cuando te ganan el partido en la última jugada duele, mi dolor es sobre todo porque no lo merecieron. Eso no cambia el orgullo que siento de haber estado con ellos, de cómo se han entrenado, cómo con tan pocos entrenamientos han logrado mostrar lo que han mostrado. Es un equipo nuevo y tuvieron personalidad. El equipo es promedio 24 años y lo han hecho de una manera que me enorgullece como peruano en el sentido en el que hemos podido ver la identidad que necesitamos para competir", comentó en conferencia de prensa.

