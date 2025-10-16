Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"
El exfutbolista elogió al joven delantero Geray Motta, quien brilla en las menores de Alianza Lima y en su último cotejo se lució con un triplete ante Cruz Azul de México.
Uno de los grandes temas a resolver en la selección peruana gira en torno a quién será el reemplazante de Paolo Guerrero. Si bien futbolistas como Alex Valera y Luis Ramos son los llamados a ocupar este lugar, no se descara que el futuro se apueste por algunos juveniles para ampliar el universo. En medio de este panorama, un juvenil de Alianza Lima sorprendió a muchos aficionados con sus apariciones en un torneo internacional.
El exfutbolista Diego Rebagliati que asombrado con el nivel que viene mostrando Geray Motta en la sub-16 del conjunto íntimo. "Me gusta mucho más Motta como ‘9’. Es el tema del que más hablamos últimamente, pero tampoco le quiero meter presión a Motta como que tiene que ser la solución para los problemas de '9' del fútbol peruano", manifestó en el programa 'Al Ángulo'.
Diego Rebagliati se rinde ante Geray Motta
Luego de la goleada 5-2 de Alianza Lima ante Cruz Azul de México en el cierre del Grupo A de la Adidas Cup, el ahora comentarista consideró que el Motta se aleja de las características clásicas de un '9'. Asimismo, resaltó la capacidad goleadora que tiene el atacante de la sub-17 de Perú.
"Estamos empezando a creer que para jugar de '9' tienes que medir más de 1.85, tener buen juego aéreo, ser fuerte o ser como Paolo o Claudio. Pero también existen los '9' con Luis Suárez, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Lapadula o Valera, que no miden más de 1.80, pero son fuertes, bien armados y saben hacer goles. Hoy Motta demostró que jugando de delantero sabe anotar, que tiene el gol de una manera muy natural. Se puede construir un '9' desde características y no desde el prejuicio", explicó.
Geray Motta es una de las promesas de Alianza Lima. Foto: Instagram
"Hoy Motta metió 3 goles jugando de '9'. El primero define como un crack desmarcándose en el área. Yo había escuchado buenas cosas de Motta, pero jugando detrás del punta. Creo que mientras más lo acerquen al gol y al área, hay más posibilidades de que sea un jugador importante", concluyó.
Los últimos juveniles que destacaron en Alianza Lima
En los últimos años, Alianza Lima promovió a varios de sus jugadores. Algunos de los casos más resaltantes son los de Piero Cari, Bassco Soyer y Víctor Guzmán; los dos últimos fueron vendidos al fútbol de Portugal.