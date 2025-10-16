HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Fútbol Peruano

Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

El exfutbolista elogió al joven delantero Geray Motta, quien brilla en las menores de Alianza Lima y en su último cotejo se lució con un triplete ante Cruz Azul de México.

Geray Motta fue clave para que Alianza Lima clasifique a las semifinales de la Adidas Cup 2025. Foto: composición LR/Movistar Deportes
Geray Motta fue clave para que Alianza Lima clasifique a las semifinales de la Adidas Cup 2025. Foto: composición LR/Movistar Deportes

Uno de los grandes temas a resolver en la selección peruana gira en torno a quién será el reemplazante de Paolo Guerrero. Si bien futbolistas como Alex Valera y Luis Ramos son los llamados a ocupar este lugar, no se descara que el futuro se apueste por algunos juveniles para ampliar el universo. En medio de este panorama, un juvenil de Alianza Lima sorprendió a muchos aficionados con sus apariciones en un torneo internacional.

El exfutbolista Diego Rebagliati que asombrado con el nivel que viene mostrando Geray Motta en la sub-16 del conjunto íntimo. "Me gusta mucho más Motta como ‘9’. Es el tema del que más hablamos últimamente, pero tampoco le quiero meter presión a Motta como que tiene que ser la solución para los problemas de '9' del fútbol peruano", manifestó en el programa 'Al Ángulo'.

PUEDES VER: Diego Rebagliati afirma que DT's reevaluaron dirigir a la selección peruana tras partido ante Chile: 'Bueno, conversemos'

lr.pe

Diego Rebagliati se rinde ante Geray Motta

Luego de la goleada 5-2 de Alianza Lima ante Cruz Azul de México en el cierre del Grupo A de la Adidas Cup, el ahora comentarista consideró que el Motta se aleja de las características clásicas de un '9'. Asimismo, resaltó la capacidad goleadora que tiene el atacante de la sub-17 de Perú.

"Estamos empezando a creer que para jugar de '9' tienes que medir más de 1.85, tener buen juego aéreo, ser fuerte o ser como Paolo o Claudio. Pero también existen los '9' con Luis Suárez, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Lapadula o Valera, que no miden más de 1.80, pero son fuertes, bien armados y saben hacer goles. Hoy Motta demostró que jugando de delantero sabe anotar, que tiene el gol de una manera muy natural. Se puede construir un '9' desde características y no desde el prejuicio", explicó.

Geray Motta es una de las promesas de Alianza Lima. Foto: Instagram

Geray Motta es una de las promesas de Alianza Lima. Foto: Instagram

"Hoy Motta metió 3 goles jugando de '9'. El primero define como un crack desmarcándose en el área. Yo había escuchado buenas cosas de Motta, pero jugando detrás del punta. Creo que mientras más lo acerquen al gol y al área, hay más posibilidades de que sea un jugador importante", concluyó.

PUEDES VER: Pedro García explica por qué Alianza Lima no debería pagar más de 1 millón de dólares por Luis Advíncula: 'Es un precio excesivo'

lr.pe

Los últimos juveniles que destacaron en Alianza Lima

En los últimos años, Alianza Lima promovió a varios de sus jugadores. Algunos de los casos más resaltantes son los de Piero Cari, Bassco Soyer y Víctor Guzmán; los dos últimos fueron vendidos al fútbol de Portugal.

Notas relacionadas
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sports Boys EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sports Boys EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Carlos Zambrano revela que le gusta beber y no le interesa las críticas: "Mi tiempo libre lo manejo como quiero"

Carlos Zambrano revela que le gusta beber y no le interesa las críticas: "Mi tiempo libre lo manejo como quiero"

LEER MÁS
Indican plan de Alianza Lima para fichar a 2 delanteros y mantener a Hernán Barcos y Paolo Guerrero en el 2026

Indican plan de Alianza Lima para fichar a 2 delanteros y mantener a Hernán Barcos y Paolo Guerrero en el 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diego Penny asegura que club de Lima podría repatriar a Christian Cueva para la Liga 1 2026: "Le ha tocado la puerta"

Diego Penny asegura que club de Lima podría repatriar a Christian Cueva para la Liga 1 2026: "Le ha tocado la puerta"

LEER MÁS
Pedro García explica por qué Alianza Lima no debería pagar más de 1 millón de dólares por Luis Advíncula: "Es un precio excesivo"

Pedro García explica por qué Alianza Lima no debería pagar más de 1 millón de dólares por Luis Advíncula: "Es un precio excesivo"

LEER MÁS
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sports Boys EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sports Boys EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Mr. Peet revela que Luis Advíncula no será el único jugador de selección peruana que ficharía Alianza Lima: "Faltan 2 nombres más"

Mr. Peet revela que Luis Advíncula no será el único jugador de selección peruana que ficharía Alianza Lima: "Faltan 2 nombres más"

LEER MÁS
VAR anula golazo de Paolo Guerrero que era el 1-1 de Alianza Lima ante Atlético Grau: había definido de sombrerito

VAR anula golazo de Paolo Guerrero que era el 1-1 de Alianza Lima ante Atlético Grau: había definido de sombrerito

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven falleció por presunto ataque policial, pero ministro del Interior responsabiliza a estudiantes de San Marcos por violencia en protestas

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sports Boys EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

Estudiantes de la UNI crean satélite capaz de detectar derrames de petróleo en instituto espacial de Brasil: "Puede monitorear todo el mar de Perú”

Fútbol Peruano

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sports Boys EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

Mr. Peet revela que Luis Advíncula no será el único jugador de selección peruana que ficharía Alianza Lima: "Faltan 2 nombres más"

Diego Penny asegura que club de Lima podría repatriar a Christian Cueva para la Liga 1 2026: "Le ha tocado la puerta"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Mauricio Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

Ministro del Interior minimiza fallecimiento de manifestante: "Para mí no hay costo político"

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025