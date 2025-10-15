Alianza Lima vs Sports Boys EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2025?

Alianza Lima derrotó a Sports Boys en el último choque por el Apertura 2025. Foto: composición LR

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Sports Boys EN VIVO Y EN DIRECTO por el Torneo Clausura 2025? El duelo está programado para jugarse este jueves 16 de octubre desde las 8.00 p. m. (hora de Perú) en Matute y se podrá ver por L1 MAX. La República Deportes también te llevará la cobertura de este y todos los partidos de hoy a través de su plataforma.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Sports Boys?

El Alianza Lima vs Sports Boys por el reinicio del Torneo Clausura 2025, tras la para de una semana por la fecha FIFA de este mes, está programado para las 8:00 p.m. (hora local).

¿Dónde ver Alianza Lima vs Sports Boys?

En Perú, la transmisión del Alianza Lima vs Sports Boys estará a cargo de L1 MAX, canal que cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadora, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

¿Cómo sintonizar Alianza Lima vs Sports Boys vía L1 MAX?

Para ver el Alianza Lima vs Sports Boys por la señal de L1 MAX, sintoniza los siguientes canales:

Claro TV: canal 510 HD y 10 SD

DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD

Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD

Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD

Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD

Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD

Zapping: canal 29 HD.

Alineaciones posibles de Alianza Lima vs Sports Boys

La principal novedad en Alianza Lima sería el regreso de Ángelo Campos en el arco. Conoce las posibles formaciones que planean ambos equipos.

Alianza Lima: Ángelo Campos, Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Alan Cantero, Pedro Aquino, Sergio Peña, Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Sport Boys: Steven Rivadeneyra, Emilio Saba, Hansell Riojas, Rodrigo Colombo, Augusto Solís, Cristian Carbajal, Carlos López, Oslimg Mora, Hernán Da Campo, Jostin Alarcón y Luis Urruti.

Alianza Lima vs Sports Boys pronósticos

Las principales casas de apuestas dan como principal favorito al cuadro íntimo.

Betsson: gana Alianza Lima (1,36), empate (4,80), gana Sports Boys (7,50)

Betano: gana Alianza Lima (1,44), empate (4,55), gana Sports Boys (9,25)

Bet365: gana Alianza Lima (1,40), empate (5,25), gana Sports Boys (6,00)

1XBet: gana Alianza Lima (1,37), empate (4,40), gana Sports Boys (8,50)

Coolbet: gana Alianza Lima (1,40), empate (4,20), gana Sports Boys (9,50)

Doradobet: gana Alianza Lima (1,37), empate (4,50), gana Sports Boys (9,00).

¿Cómo ver Alianza Lima vs Sports Boys EN VIVO por internet?

Si quieres seguir el Alianza Lima vs Sports Boys por internet, ingresa a la plataforma de Liga 1 Play. En esta web, tienes que suscribirte y pagar una membresía para disfrutar todos los compromisos por streaming. No obstante, no es la única opción, ya que puedes sintonizar los compromisos en las aplicaciones DGO y Claro TV.