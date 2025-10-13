HOYSuscripcion LR Focus

Reimond Manco apuntó contra Manuel Barreto por hacer jugar poco a Felipe Chávez en el Perú vs Chile: "¿Lo trajeron por populismo?"

El exjugador se mostró muy crítico por el poco de tiempo que jugó Felipe Chávez en su debut con Perú. Manco remarcó que si la FPF hizo venir al mediocampista desde Alemania es un sin sentido haberle dado pocos minutos.

Manuel Barreto solo dirigirá 3 amistosos con Perú. Foto: composición LR/captura de 'Línea de 5'/captura de GOLPERU/FPF
Manuel Barreto solo dirigirá 3 amistosos con Perú. Foto: composición LR/captura de 'Línea de 5'/captura de GOLPERU/FPF

En un partido amistoso disputado en Santiago durante la fecha FIFA de octubre, la selección peruana cayó 2-1 ante Chile. Más allá del resultado adverso, el encuentro significó el estreno oficial de varios jóvenes talentos, los cuales marcarán una nueva era en la Bicolor. Entre estos jugadores se encuentra Felipe Chávez, quien ingresó al terreno de juego en reemplazo de Jairo Concha. El volante de las divisiones menores del Bayern Múnich, quien regresó a Alemania sin declarar a la prensa, no pudo destacar ante la Roja debido al poco tiempo que estuvo en cancha. Este discreto debut de 'Pippo' ha generado diversas reacciones.

Exjugadores como Reimond Manco han criticado duramente el poco tiempo que el técnico Manuel Barreto decidió darle a Felipe Chávez asegurando que si el mediocampista ha hecho un viaje largo para sumarse a la convocatoria mínimo tenía que darle todo el segundo tiempo para que se pueda mostrar.

PUEDES VER: ¿Sporting Cristal vs Universitario se jugará? Revelan fecha tentativa para reprogramación del partido

lr.pe

Reimond Manco y su crítica sobre el poco tiempo que jugó Felipe Chávez en su debut

"El partido me dejó cosas interesantes y una incógnita grande. ¿Trajeron a Chávez por populismo o porque realmente creen que puede sumar? Si lo traes desde Alemania, ¿le vas a dar 14 minutos en un solo partido? No tiene sentido", dijo en el programa streaming 'Línea de 5'.

El exfutbolista de la selección peruana remarcó que el nacido en Aichach tuvo que haber tenido al menos 45 minutos. "Si lo traes de allá, dale un poco más de tiempo", agregó.

PUEDES VER: DT de Cusco FC arremete contra la prensa por no defenderlos tras acusaciones de 'echarse': 'Mr. Peet fue el único que nos defendió'

lr.pe

Felipe Chávez evitó declarar a la prensa tras dejar el Perú

El futbolista de 18 años optó por no declarar a los medios cuando se disponía a dejar el país para regresar a Alemania. "No voy a decir nada", fue la escueta pero clara respuesta al ser abordado por la prensa nacional.

