Felipe Chávez dejó la selección peruana para regresar a Alemania y reincorporarse al Bayern Múnich II. Aunque tuvo una participación breve en el ‘Clásico del Pacífico’ ante Chile, su desempeño generó comentarios tanto en el país como en su club. Al llegar al aeropuerto, fue abordado por los medios de comunicación, que intentaron obtener sus impresiones sobre su paso por la Bicolor.

Sin embargo, Chávez evitó dar declaraciones y continuó su camino sin responder a la prensa. Esta actitud llamó la atención en redes sociales, donde varios usuarios señalaron que se le notaba “un poco molesto”. Ante esto, Marcos López fue consultado sobre el tema y negó que existiera algún tipo de distanciamiento con el joven jugador. Además, destacó la calidad de Chávez y expresó su deseo de que siga aportando su talento a la selección peruana.

¿Qué dijo Felipe Chávez al volver a Alemania?

Al ser abordado por los medios de comunicación, el jugador se mostró muy serio y respondió con firmeza: “No voy a decir nada”, fueron sus únicas palabras antes de continuar su camino. En redes sociales, muchos hinchas interpretaron que se marchó “decepcionado” por haber jugado solo 15 minutos después de viajar desde tan lejos. Además, pidieron que en los próximos partidos tenga más minutos en cancha.

Bayern Múnich le dedica emotivas palabras a Felipe Chávez tras debut con la selección peruana

Tras el debut de Felipe Chávez con la selección peruana, el Bayern Múnich no tardó en pronunciarse y felicitó al jugador por este importante paso en su carrera. El club expresó su deseo de que continúe enfocado en sus metas y siga creciendo junto a sus compañeros del conjunto bávaro.

"Estamos encantados de que Pippo (apodo de Felipe Chávez en Alemania) haya alcanzado este primer hito en su carrera a tan temprana edad y lo felicitamos por su debut. Solo necesita perseverar y seguir trabajando duro, sobre todo físicamente, y entonces seguramente será uno de los próximos candidatos a triunfar en una liga profesional", expresó Jochen Sauer, Director de Desarrollo Juvenil y Campus en Bayern Múnich.