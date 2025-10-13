Cusco FC volvió a tropezar y quedó más lejos del líder Universitario de Deportes en la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Luego de igualar 1-1 ante Comerciantes Unidos en la ciudad imperial, el entrenador Miguel Ángel Rondelli reconoció un buen trabajo del cuadro rival; por otra parte, evidenció su malestar hacia los diversos cuestionamientos de la prensa.

"No se perdió por el árbitro ni por una mano negra, se perdió porque el partido que propuso el rival le salió. El plantel está bien, no perdemos las formas, es un plantel que está en crecimiento, tuvimos un mal arranque, después tuvimos una rueda entera sin perder y ahora estamos en una racha que de los últimos tres partidos hemos ganado uno, empatado uno y perdido uno. Tenemos que seguir, son cosas que el grupo tiene que asimilar", sostuvo en conferencia.

DT de Cusco FC arremete contra la prensa por no defenderlos

En ese sentido, Rondelli apuntó contra los medios de comunicación cusqueños por no defenderlos antes las acusaciones de 'echarse' en algunos cotejos. El estratega argentino indicó que solo el periodista Peter Arévalo los respaldó.

"La fecha anterior perdimos en Andahuaylas en el último minuto, tuvimos una expulsión y un pseudoperiodista dijo 'qué raro, ese partido hay que investigar'. Como si nosotros nos habíamos echado para atrás y que la expulsión había sido adrede. Ningún periodista cusqueño salió a defendernos; sin embargo, un periodista de Lima identificado con un club, Peter Arévalo, fue el único que nos defendió. No escuché a nadie de la prensa cusqueña criticar a esa persona, en el momento que necesitábamos apoyo, ningún periodista cusqueño lo dijo, nadie salió a defender al jugador", señaló.

¿Cómo marcha Cusco FC en el Torneo Clausura?

Así está la tabla del Torneo Clausura 2025 en el inicio de esta fecha 14. Los imperiales se encuentran a 7 puntos de Universitario, único equipo invicto del certamen.