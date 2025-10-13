HOYSuscripcion LR Focus

DT de Cusco FC arremete contra la prensa por no defenderlos tras acusaciones de 'echarse': "Mr. Peet fue el único que nos defendió"

Luego de empatar ante Comerciantes y quedar más lejos de Universitario en el Clausura, Miguel Rondelli cuestionó a los medios cusqueños por no defender al club ante las diversas acusaciones.

Cusco FC es uno de animadores del Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: composición LR/A Presión/L1 MAX
Cusco FC volvió a tropezar y quedó más lejos del líder Universitario de Deportes en la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Luego de igualar 1-1 ante Comerciantes Unidos en la ciudad imperial, el entrenador Miguel Ángel Rondelli reconoció un buen trabajo del cuadro rival; por otra parte, evidenció su malestar hacia los diversos cuestionamientos de la prensa.

"No se perdió por el árbitro ni por una mano negra, se perdió porque el partido que propuso el rival le salió. El plantel está bien, no perdemos las formas, es un plantel que está en crecimiento, tuvimos un mal arranque, después tuvimos una rueda entera sin perder y ahora estamos en una racha que de los últimos tres partidos hemos ganado uno, empatado uno y perdido uno. Tenemos que seguir, son cosas que el grupo tiene que asimilar", sostuvo en conferencia.

DT de Cusco FC arremete contra la prensa por no defenderlos

En ese sentido, Rondelli apuntó contra los medios de comunicación cusqueños por no defenderlos antes las acusaciones de 'echarse' en algunos cotejos. El estratega argentino indicó que solo el periodista Peter Arévalo los respaldó.

"La fecha anterior perdimos en Andahuaylas en el último minuto, tuvimos una expulsión y un pseudoperiodista dijo 'qué raro, ese partido hay que investigar'. Como si nosotros nos habíamos echado para atrás y que la expulsión había sido adrede. Ningún periodista cusqueño salió a defendernos; sin embargo, un periodista de Lima identificado con un club, Peter Arévalo, fue el único que nos defendió. No escuché a nadie de la prensa cusqueña criticar a esa persona, en el momento que necesitábamos apoyo, ningún periodista cusqueño lo dijo, nadie salió a defender al jugador", señaló.

¿Cómo marcha Cusco FC en el Torneo Clausura?

Así está la tabla del Torneo Clausura 2025 en el inicio de esta fecha 14. Los imperiales se encuentran a 7 puntos de Universitario, único equipo invicto del certamen.

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario3012930238+15
2Cusco FC23127231911+8
3ADT211363417170
4Sporting Cristal1911542208+12
5FBC Melgar18134631813+5
6Alianza Lima18125341814+4
7Deportivo Garcilaso181246216160
8Alianza Atlético1612444118+3
9Comerciantes Unidos16124441417-3
10Sport Huancayo15134352322+1
11Cienciano15114341615+1
12Atlético Grau15124351615+1
13Los Chankas15113441424-10
14Alianza Universidad13124171424-10
15Sport Boys12123361016-6
16Juan Pablo II1111254914-5
17Ayacucho FC11123271019-9
18UTC611137916−7
19Deportivo Binacional00000000
