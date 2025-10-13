HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Sergio Peña responde a Ricardo Gareca por cuestionar a jugadores que regresaron de Europa: "Es la opinión de cada uno"

El volante de la selección peruana aseguró que su vuelta a Alianza Lima se dio por su amor el club y por sus ganas de querer ayudar al equipo que lo vio nacer como futbolista.

Sergio Peña y Ricardo Gareca coincidieron en la selección peruana. Foto: composición LR/difusión
Sergio Peña y Ricardo Gareca coincidieron en la selección peruana. Foto: composición LR/difusión

A poco más de un año de cumplir 31 años, el mediocampista Sergio Peña atraviesa uno de los capítulos más comentados de su carrera. Tras su regreso al fútbol peruano para vestir nuevamente la camiseta de Alianza Lima, Peña recibió críticas del hoy entrenador rival Ricardo Gareca, quien cuestionó el regreso masivo de figuras nacionales que dejaron Europa para volver a la Liga 1. Hoy, Peña rompe el silencio con una respuesta que combina respeto, claridad y convicción.

Gareca había señalado en una entrevista para 'Pase filtrado' que muchos jugadores, en su momento con proyección internacional, “ya no están afuera, regresaron al ámbito local”, insinuando que su nivel aún les permitía continuar en ligas foráneas.

PUEDES VER: ¿Sporting Cristal vs Universitario se jugará? Revelan fecha tentativa para reprogramación del partido

lr.pe

Sergio Peña contesta a Ricardo Gareca por criticar a jugadores que regresaron de Europa

Ante esto, Peña optó por una respuesta mesurada pero firme: “Está bien, es la opinión de cada uno (…) es un entrenador que nos ha ayudado muchísimo y su opinión se respeta”", comentó.

Pero el volante no se quedó allí. En declaraciones al medio Pase Filtrado, expresó las motivaciones reales de su retorno: “Yo he vuelto al equipo del cual soy hincha. No he vuelto por ninguna otra razón que ser hincha y ayudar al club a ser mejor”.

PUEDES VER: Alianza Pisco quedó 'vetado' de la Copa Perú hasta el 2028 y 20 jugadores fueron suspendidos por 4 años tras 'batalla campal'

lr.pe

Sergio Peña y su paso por el Viejo Continente

La trayectoria de Peña incluye pasos por clubes europeos como Granada (España), Tondela (Portugal), Malmö FF (Suecia), FC Emmen (Países Bajos) y PAOK (Grecia). En su momento más exitoso destacó en Holanda y Suecia, obteniendo títulos y posicionándose como titular en la media cancha.

Sin embargo, la falta de continuidad en el PAOK y sus ganas de reencontrarse con el fútbol peruano lo llevaron a recalar en Alianza Lima durante la temporada 2025. Desde su llegada al cuadro íntimo, Peña ha tratado de aportar lo más posible, consciente de que la institución atraviesa un momento difícil en la lucha por el título.

Notas relacionadas
Captan a Sergio Peña en discoteca de Tarapoto después de la dura derrota de Alianza Lima ante Alianza Universidad en Huánuco

Captan a Sergio Peña en discoteca de Tarapoto después de la dura derrota de Alianza Lima ante Alianza Universidad en Huánuco

LEER MÁS
Mr. Peet destacó a jugador de Alianza Lima pese a derrota 2-1 ante Alianza Universidad: "Fue notable"

Mr. Peet destacó a jugador de Alianza Lima pese a derrota 2-1 ante Alianza Universidad: "Fue notable"

LEER MÁS
Sergio Peña confiesa que le sorprendió no estar convocado a la selección peruana: "Si no estoy, es por algo"

Sergio Peña confiesa que le sorprendió no estar convocado a la selección peruana: "Si no estoy, es por algo"

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jersson Vásquez, jugador de CD Moquegua, denuncia extorsión en plena lucha por ascenso a la Liga 1: "Te daré donde más te duele"

Jersson Vásquez, jugador de CD Moquegua, denuncia extorsión en plena lucha por ascenso a la Liga 1: "Te daré donde más te duele"

LEER MÁS
Carlos Zambrano deja intrigante comentario sobre la abrupta salida de Ricardo Gareca de la selección peruana: "Yo sé todo lo que pasó"

Carlos Zambrano deja intrigante comentario sobre la abrupta salida de Ricardo Gareca de la selección peruana: "Yo sé todo lo que pasó"

LEER MÁS
¿Sporting Cristal vs Universitario se jugará? Revelan fecha tentativa para reprogramación del partido

¿Sporting Cristal vs Universitario se jugará? Revelan fecha tentativa para reprogramación del partido

LEER MÁS
Maxloren Castro y su impresión tras conocer a Felipe Chávez en la selección peruana: "No habla mucho. Es un buen chico"

Maxloren Castro y su impresión tras conocer a Felipe Chávez en la selección peruana: "No habla mucho. Es un buen chico"

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 12 de octubre 2025: ganadores de todas las carreras, orden de llegada y premios del INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 12 de octubre 2025: ganadores de todas las carreras, orden de llegada y premios del INH

LEER MÁS
Alianza Pisco quedó 'vetado' de la Copa Perú hasta el 2028 y 20 jugadores fueron suspendidos por 4 años tras 'batalla campal'

Alianza Pisco quedó 'vetado' de la Copa Perú hasta el 2028 y 20 jugadores fueron suspendidos por 4 años tras 'batalla campal'

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Deportes

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Partidos de hoy, 10 de octubre: horarios y canales de TV de amistosos internacional en la fecha FIFA

Uruguay se impone por 1-0 frente a República Dominicana por amistoso FIFA

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025