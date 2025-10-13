A poco más de un año de cumplir 31 años, el mediocampista Sergio Peña atraviesa uno de los capítulos más comentados de su carrera. Tras su regreso al fútbol peruano para vestir nuevamente la camiseta de Alianza Lima, Peña recibió críticas del hoy entrenador rival Ricardo Gareca, quien cuestionó el regreso masivo de figuras nacionales que dejaron Europa para volver a la Liga 1. Hoy, Peña rompe el silencio con una respuesta que combina respeto, claridad y convicción.

Gareca había señalado en una entrevista para 'Pase filtrado' que muchos jugadores, en su momento con proyección internacional, “ya no están afuera, regresaron al ámbito local”, insinuando que su nivel aún les permitía continuar en ligas foráneas.

Sergio Peña contesta a Ricardo Gareca por criticar a jugadores que regresaron de Europa

Ante esto, Peña optó por una respuesta mesurada pero firme: “Está bien, es la opinión de cada uno (…) es un entrenador que nos ha ayudado muchísimo y su opinión se respeta”", comentó.

Pero el volante no se quedó allí. En declaraciones al medio Pase Filtrado, expresó las motivaciones reales de su retorno: “Yo he vuelto al equipo del cual soy hincha. No he vuelto por ninguna otra razón que ser hincha y ayudar al club a ser mejor”.

Sergio Peña y su paso por el Viejo Continente

La trayectoria de Peña incluye pasos por clubes europeos como Granada (España), Tondela (Portugal), Malmö FF (Suecia), FC Emmen (Países Bajos) y PAOK (Grecia). En su momento más exitoso destacó en Holanda y Suecia, obteniendo títulos y posicionándose como titular en la media cancha.

Sin embargo, la falta de continuidad en el PAOK y sus ganas de reencontrarse con el fútbol peruano lo llevaron a recalar en Alianza Lima durante la temporada 2025. Desde su llegada al cuadro íntimo, Peña ha tratado de aportar lo más posible, consciente de que la institución atraviesa un momento difícil en la lucha por el título.