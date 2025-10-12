Luego de la breve pausa por fecha FIFA 2025, este domingo arrancó la fecha 14 del Torneo Clausura. La jornada tenía como partido más atractivo el Sporting Cristal vs Universitario en el Estadio Nacional, pero dicho encuentro quedó suspendido y pendiente de reprogramación debido a la convulsa situación social que se vive en Lima.

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, ambos clubes se reunirán este lunes 13 de octubre para definir qué día se llevará a cabo el cotejo, aunque ya tendrían una solución en mente. "Mañana (lunes) reunión en la Videna entre Sporting Cristal, Universitario de Deportes y la Liga 1 para definir la reprogramación del partido. Lo más probable es que se juegue después de la fecha 16", informó el comunicador vía redes sociales.

¿Cuándo jugarían Sporting Cristal vs Universitario?

Según lo adelantado por Peralta, el cruce entre cerveceros y estudiantiles tendría que llevarse a cabo después del 26 de octubre, día en el que ambos tienen programados cotejos por la jornada 16 del Clausura. Mientras que Cristal recibirá a Los Chankas, la 'U' viajará a Tarma para medirse a ADT.

En el caso de los cremas, no habría mayor inconveniente con su calendario, pues le toca descansar en la jornada 17 que empieza el 31 de octubre. A los celestes, en cambio, les toca viajar a Cutervo para jugar contra Comerciantes Unidos el 1 de noviembre.

Por lo tanto, el cuadro de La Florida solo tendría disponibles los últimos cinco días de octubre para el choque frente al conjunto de Ate. Seguir posponiendo el compromiso resultaría problemático teniendo en cuenta que Perú afrontará una nueva fecha FIFA a mediados de noviembre, para la cual seguramente convocará a jugadores de ambos clubes.

¿Por qué se suspendió el Sporting Cristal vs Universitario?

A través de un comunicado oficial, la Liga 1 reveló que fue la Policía Nacional del Perú (PNP) la que pidió reprogramar el Cristal-'U', que se iba a jugar el miércoles 15 de octubre, debido a que ese mismo día se realizará un paro nacional a modo de protesta contra el Gobierno. "De acuerdo con lo expresado por la PNP, esta medida obedece a las diversas maifestaciones de índole social que han sido convocadas en la misma fecha", se lee en el pronunciamiento de la organización.