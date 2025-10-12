Gustavo Álvarez sería el favorito para asumir el banquillo de la selección peruana. Después de varias semanas de incertidumbre, el técnico chileno podría dejar la U. de Chile con el objetivo de empezar un nuevo reto. Es más, en territorio chileno ya parecen resignados con su partida a raíz de sus últimas declaraciones en las que dejó en suspenso su futuro. Además, la prensa sureña afirma que la FPF le estaría ofreciendo un jugoso monto para convencerlo rápidamente.

"Ya ha dado señales", apunta el medio Emol de Chile sobre una posible salida de Gustavo Álvarez. Sucede que su cláusula en el Romántico Viajero solo sería de 1,2 millones de dólares y la selección peruana le estaría ofreciendo casi el doble de ello.

El millonario monto que la selección peruana le estaría ofreciendo a Gustavo Álvarez

De acuerdo apunta el diario El Mercurio, desde Videna están dispuestos a pagar la cláusula de salida de Gustavo Álvarez. Es más, no sería lo único, puesto que su contrato rondaría los 2 millones de dólares por año.

"Según cuenta El Mercurio, Álvarez tiene una cláusula de salida de 1,2 millones de dólares, cifra que la selección peruana estaría dispuesta a a pagar. Además, le ofrecerían un contrato de 2 millones de dólares anuales", apuntan.

Gustavo Álvarez está en la lista de técnicos de la selección peruana

En los días recientes, el gerente general de fútbol de la FPF, Jean Ferrari, negó que Néstor Gorosito, Fabián Bustos y Ricardo Gareca estén considerados para dirigir a la selección peruana. En contraste, Álvarez estaría generando una muy buena impresión en la Videna, de acuerdo con lo informado por el periodista Gustavo Peralta.

"En la Federación, sin que signifique que sea el único nombre o que lidere o que es el más importante, les está gustando mucho Gustavo Álvarez, les está gustando mucho", señaló el comunicador en el programa 'L1 Max'.