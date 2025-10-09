La noche del miércoles 8 de octubre se vio empañada por un episodio violento en el corazón del espectáculo musical peruano: el concierto de Agua Marina fue atacado con disparos mientras la agrupación ofrecía su show en el Círculo Militar de Chorrillos, provocando pánico entre el público. En medio del caos, el periodista deportivo Mr Peet interrumpió su transmisión en vivo para denunciar lo ocurrido con dureza y responsabilizar al Estado por la inseguridad.

Según testimonios y registros difundidos en redes sociales, la presentación de Agua Marina transcurría con normalidad. La banda interpretaba uno de sus temas más populares cuando, de forma abrupta, se escucharon ráfagas de disparos. El público reaccionó con susto: muchos corrieron hacia las salidas, otros buscaron refugio o auxiliar a heridos.

Mr. Peet reaccionó en vivo al atentado contra Agua Marina

Durante su programa “A presión”, Mr. Peet detuvo momentáneamente la emisión para denunciar el ataque. Visiblemente alterado, sostuvo: “Quiero hacer un alto porque la gente se está manifestando en el chat. Ha habido una balacera en pleno concierto de Agua Marina. Ha habido un atentado, lo que tengo son textos no tengo imágenes".

"Esto ya es una situación que escapa. Definitivamente, uno no sabe en qué país está viviendo, terrible. Yo creo que podríamos calificar esto de terrorismo. Nuestras autoridades, lamentablemente, no han sabido poner mano dura sobre esto", agregó.

Mr. Peet se solidariza con las víctimas del atentado contra Agua Marina

Además, criticó la gestión del Gobierno actual al tiempo que expresó apoyo público a la agrupación musical y a quienes sufrieron el ataque. “Nuestra solidaridad, de verdad, y lamentamos mucho este acontecimiento. Esto está jodido, esto está muy jodido. A estos gobiernos incapaces, corruptos, les conviene tener a la sociedad así en vilo, insegura, atemorizada”, concluyó.