Chofer fue baleado pese a haber pagado S/80.000 a extorsionadores
Jean Ferrari señala si 'borrará' a Renato Tapia de la selección peruana por polémica tuit: "Es un tema de diálogo"

El actual director general de la FPF comentó que entiende el sentir del futbolista y que es necesario conversar porque quiere que siga formando parte de la selección peruana.

Jean Ferrari entendió el sentir de Renato Tapia en la selección peruana. Foto: composición LR/captura de L1 Max
Jean Ferrari sigue conversando con la prensa en la previa del Perú vs Chile, duelo correspondiente a la fecha FIFA de Octubre. Uno de los temas que abordó el actual director general de fútbol de la FPF fue el polémico tuit de Renato Tapia después del anuncio de Manuel Barreto como DT interino de la selección peruana. Al respecto, Ferrari respondió si este hecho provocará que borre al 'Cabezón' de próximos llamados de la Blanquirroja.

En principio, restó importancia a la publicación de Tapia. Posteriormente, aseguró que esta situación debe solucionarse con un diálogo entre ambas partes para así seguir contando con su presencia de cara a los siguientes procesos mundialistas.

Jean Ferrari contó si dejará de lado a Renato Tapia tras polémico tuit

En charla con el programa 'L1 Radio', Jean Ferrari aseguró que entiende el pensamiento o sentir de los futbolistas, puesto que él ha estado en ese lado durante 20 años. Por ello, enfatizó que el tema de Renato Tapia necesita de comunicación.

"Yo he estado de ese lado por 20 años. Entiendo perfectamente el sentir del futbolista. Esta clase de situaciones, cuando se generan ciertos malestares, lo mejor es el diálogo. Acá uno no puede pensar en descartar. Eso es imposible. Además, estaría contradiciendo a lo que justamente estamos buscando que es ampliar el universo de futbolistas. Más aún sabiendo que Renato tiene una edad que puede todavía llegar a un Mundial 2030. Ese es un tema de diálogo para entender su postura. A partir de ahí, absorber esa problemática y buscar una solución", declaró.

¿Cuál fue el polémico tuit de Renato Tapia?

Apenas se hizo oficial que Manuel Barreto asumiría el cargo de entrenador interino de la selección peruana en lugar de Óscar Ibáñez, el jugador del Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos sorprendió a sus seguidores con un controvertido mensaje en Twitter.

"¡Oh sorpresa! Levante la mano el que no se lo esperaba", fue lo que escribió el mediocampista de 30 años en sus redes sociales.

