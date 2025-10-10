HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

El primer golazo de la era Manuel Barreto: César Inga 'bailó' al defensa chileno y anota el 1-0 de Perú

El defensor de Universitario de Deportes burló al defensor chileno y con un tremendo derechazo abrió el marcador para la selección peruana en el amistoso de fecha FIFA.

César Inga marcó su primer gol en la selección peruana. Foto: captura de Movistar Deportes
César Inga marcó su primer gol en la selección peruana. Foto: captura de Movistar Deportes

El interinato de Manuel Barreto al mando de la selección peruana tuvo un gran arranque. El combinado nacional mostró cosas interesantes en el primer tiempo del amistoso contra Chile en Santiago y logró irse al descanso ganando 1-0. El autor del tanto fue el defensor César Inga, quien se lució con un espectacular golazo luego de bailar al defensor rival.

La Bicolor tuvo algunas chances para abrir el marcador gracias a sus ataques por la banda. Los futbolistas que más peligro generaron fueron los extremos Joao Grimaldo y Maxloren Castro.

PUEDES VER: Conmebol podría quitarle a Perú la final de la Copa Libertadores tras vacancia de Dina Boluarte

lr.pe

Gol de César Inga en el Perú vs Chile

El jugador de Universitario de Deportes controló de gran manera un balón que llegó desde el medio campo por cortesía de Jesús Castillo; en ese momento, Inga encaró al defensor chileno: lo sacó a 'bailar' y con un sensacional derechazo venció la resistencia del arquero Lawrence Vigoroux.

¿Cuántos partidos tiene César Inga con la selección peruana?

César Inga viene consolidándose como uno de los mejores elementos de Universitario en la Liga 1. El polifuncional deportista de 23 años recibió su primera oportunidad en la selección peruana en la etapa de Jorge Fossati. Su debut con el equipo mayor tuvo lugar ante Colombia en el empate sin goles en Barranquilla.

En cotejo frente a Chile marca el segundo partido del lateral izquierdo con la camiseta de la Bicolor. Anteriormente, fue considerado para los duelos contra Ecuador, Uruguay y Paraguay.

PUEDES VER: José Carlos Fernández reveló que Juan Reynoso quiso hacer el recambio en la selección peruana, pero tuvo un problema: 'Lidió con la realidad más fea'

lr.pe

Próximo partido de la selección peruana

La selección peruana tendrá que esperar hasta noviembre para volver a pisar un campo de juego. Los dirigidos por Manuel Barreto realizarán una gira por Europa, en la que se verán las caras frente a sus similares de Rusia y Chile.

  • Perú vs Rusia | miércoles 12 de noviembre | Gazprom Arena en San Petersburgo
  • Perú vs Chile | martes 18 de noviembre | Estadio Fischt de Sochi.
