Fútbol Peruano

Mr. Peet y su fuerte postura sobre renovación de Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Un tipo que nos cambió la cara a nivel internacional"

A pesar de quedar muy complicado en el Torneo Clausura, el reconocido periodista remarcó que Néstor Gorosito "hizo la mejor campaña internacional de la historia de Alianza Lima".

Alianza Lima de Néstor Gorosito disputó 18 partidos internacional entre Libertadores y Sudamericana. Foto: composición LR/Inka Digital TV/AFP
Alianza Lima de Néstor Gorosito disputó 18 partidos internacional entre Libertadores y Sudamericana. Foto: composición LR/Inka Digital TV/AFP

Luego de la eliminación de Copa Sudamericana, Alianza Lima apuntó todas sus fichas al Torneo Clausura; sin embargo, las cosas no salieron como esperaban los blanquiazules y, con la reciente derrota ante Alianza Universidad de Huánuco, se agravaron sus chances de seguir en la pelea por el título nacional.

En medio de este panorama, uno de los temas más discutidos fue la renovación del entrenador Néstor Gorosito. Al respecto, el periodista Mr. Peet no dudó en reconocer los resultados que obtuvo el argentino a nivel internacional.

lr.pe

Mr. Peet sobre la renovación de Néstor Gorosito en Alianza Lima

"En el fútbol todo es de momentos. Antes de la eliminación con la U. de Chile, 'Pipo' Gorosito era un dios. Hoy resulta que la gente dejó de pensar que se le tiene que renovar para mandar todo al diablo (...). Por Alianza pasaron todos. Llegó Soso (Mariano) con sus inventos, venta de humo y no te dio nada. Larriera estuvo 13 partidos invictos y en el más importante cambió. Llegó un tipo (Gorosito) que nos cambió la cara a nivel internacional; eligió un torneo por el otro. No nos fue bien", manifestó en Inka Digital TV.

En ese sentido, el reconocido comunicador remarcó que la permanencia del popular 'Pipo' en Alianza Lima depende de varios factores; no obstante, consideró que la campaña internacional lo respalda.

"Su continuidad no solo va a depender del club, también de él. Hay algunas exigencias económicas que se conocieron en los últimos días, tendrán que llegar a un equilibrio en cuanto a las condiciones de ambas partes. Me parece que hizo la mejor campaña internacional de la historia; si eso no te avala para continuar, eso ya es un tema que entra la revisión de la institución", concluyó.

lr.pe

¿Néstor Gorosito renovará con Alianza Lima?

Antes las distintas versiones sobre supuestas condiciones de Alianza Lima a Néstor Gorosito para renovarle, Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de la institución, descartó estos dichos. El directivo fue claro al mencionar que se busca mantener al 70% del plantel y al estratega.

"La negociación está muy avanzada, pero esto es fútbol. Todo puede pasar", sostuvo ante los medios de comunicación.

