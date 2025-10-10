HOYSuscripcion LR Focus

Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada
Deportes

Manuel Barreto lamentó dura derrota de la selección peruana ante Chile tras un autogol en el último minuto: "Duele"

El técnico interino de Perú habló en conferencia de prensa lo que fue la caída 2-1 ante Chile en Santiago en un amistoso por la fecha FIFA de octubre.

Manuel Barreto dirigirá la selección peruana por lo que queda del 2025. Foto: captura de Movistar Deportes
Perú perdió 2-1 ante Chile en Santiago en un duelo amistoso celebrado en Santiago. En rieda de prensa, Manuel Barreto se pronunció sobre la derrota.

"Cuando te ganan el partido en la última jugada duele, mi dolor es sobre todo porque no lo merecieron, pero eso no cambia el orgullo que siento por como se han entrenado, como con tan pocos entrenamientos y siendo un equipo nuevo tuvieron personalidad. El equipo es promedio 24 años y lo han hecho de una manera que me enorgullece como peruano", declaró.

Sobre la idea de juego de la Bicolor para este encuentro señaló: "Buscábamos salir rápido con transiciones por los costados. Amarga el resultado, pero estoy con mucho orgullo por lo que han hecho estos chicos, que han dado un paso fuerte para el camino que les tocará en los próximos años".

