Sebastián Miranda es el encargado de reemplazar a Nicolás Córdova, quien se encuentra dirigiendo a Chile sub 20 en el Mundial de esa categoría. Foto: composición LR/captura de La Roja/YouTube/AFP

En el marco de la fecha FIFA de octubre, Perú y Chile disputaron un amistoso en la ciudad de Santiago. Pese a empezar perdiendo, la Roja lo dio vuelta y consiguió un triunfo agónico frente a su gente. En conferencia de prensa, Sebastián Miranda, técnico interino de la selección chilena, brindó sus impresiones sobre el encuentro jugado en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El estratega de 45 años señaló que la cualidad más destacada de la Bicolor en este amistoso fue la velocidad por las bandas (donde se ubican Maxloren Castro y Joao Grimaldo), por lo que tuvo que ver la forma para neutralizar ello.

DT de Chile se pronunció tras victoria ante la selección peruana

"Creo que la mayor virtud que tenía el rival, por la características de sus jugadores, era la velocidad y la habilitad que tenían sus extremos. Entonces, teníamos dos posibilidades de contrarrestar eso: siendo un equipo corto, como tú lo dijiste, y estando más juntos para tratar de quitarle espacio a nuestra espalda, o definitivamente correr hacia atrás de ellos con balón dominado", sostuvo.

Miranda explicó que la idea planteada para sacar adelante el partido y minimizar las fortalezas de Perú era jugando corto y con un papel activos de los centrales chilenos.

"La manera que nosotros creímos que era mejor y más efectiva era siendo un equipo corto, teniendo a los centrales muy cerca de ellos para tratar de anticipar o poder cortar la jugada. En el primer tiempo tuvimos muchas recuperaciones en campo contrario y eso nos permitió seguir teniendo el balón y estar cerca del área rival", precisó.

Perú y Chile volverán a jugar otro amistoso en noviembre del 2025

Ambos equipos volverán a medir fuerzas este año, pero ahora en territorio ruso. El encuentro amistoso se jugará el próximo martes 18 de noviembre en el Estadio Fischt de Sochi. Este partido será el último de Manuel Barreto al mando de la Bicolor.