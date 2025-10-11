HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

DT de Chile se rindió ante Joao Grimaldo y Maxloren Castro tras vencer a Perú en amistoso: "La mayor virtud que tenían"

En rueda de prensa tras el triunfo obtenido por 2-1, el técnico Sebastián Miranda destacó el punto fuerte de la selección peruana.

Sebastián Miranda es el encargado de reemplazar a Nicolás Córdova, quien se encuentra dirigiendo a Chile sub 20 en el Mundial de esa categoría. Foto: composición LR/captura de La Roja/YouTube/AFP
Sebastián Miranda es el encargado de reemplazar a Nicolás Córdova, quien se encuentra dirigiendo a Chile sub 20 en el Mundial de esa categoría. Foto: composición LR/captura de La Roja/YouTube/AFP

En el marco de la fecha FIFA de octubre, Perú y Chile disputaron un amistoso en la ciudad de Santiago. Pese a empezar perdiendo, la Roja lo dio vuelta y consiguió un triunfo agónico frente a su gente. En conferencia de prensa, Sebastián Miranda, técnico interino de la selección chilena, brindó sus impresiones sobre el encuentro jugado en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El estratega de 45 años señaló que la cualidad más destacada de la Bicolor en este amistoso fue la velocidad por las bandas (donde se ubican Maxloren Castro y Joao Grimaldo), por lo que tuvo que ver la forma para neutralizar ello.

PUEDES VER: Maxloren Castro y su impresión tras conocer a Felipe Chávez en la selección peruana: 'No habla mucho. Es un buen chico'

lr.pe

DT de Chile se pronunció tras victoria ante la selección peruana

"Creo que la mayor virtud que tenía el rival, por la características de sus jugadores, era la velocidad y la habilitad que tenían sus extremos. Entonces, teníamos dos posibilidades de contrarrestar eso: siendo un equipo corto, como tú lo dijiste, y estando más juntos para tratar de quitarle espacio a nuestra espalda, o definitivamente correr hacia atrás de ellos con balón dominado", sostuvo.

Miranda explicó que la idea planteada para sacar adelante el partido y minimizar las fortalezas de Perú era jugando corto y con un papel activos de los centrales chilenos.

"La manera que nosotros creímos que era mejor y más efectiva era siendo un equipo corto, teniendo a los centrales muy cerca de ellos para tratar de anticipar o poder cortar la jugada. En el primer tiempo tuvimos muchas recuperaciones en campo contrario y eso nos permitió seguir teniendo el balón y estar cerca del área rival", precisó.

PUEDES VER: Cenaida Uribe cuestiona relación entre expreparador físico de Alianza Lima y Julieta Lazcano: 'Lo primero que hice fue sacarlo a él'

lr.pe

Perú y Chile volverán a jugar otro amistoso en noviembre del 2025

Ambos equipos volverán a medir fuerzas este año, pero ahora en territorio ruso. El encuentro amistoso se jugará el próximo martes 18 de noviembre en el Estadio Fischt de Sochi. Este partido será el último de Manuel Barreto al mando de la Bicolor.

Notas relacionadas
Maxloren Castro y su impresión tras conocer a Felipe Chávez en la selección peruana: "No habla mucho. Es un buen chico"

Maxloren Castro y su impresión tras conocer a Felipe Chávez en la selección peruana: "No habla mucho. Es un buen chico"

LEER MÁS
Diego Penny apuntó contra Luis Ramos por su estilo de juego tras derrota de Perú ante Chile: "No hay forma de que el '9' sea uno posicional"

Diego Penny apuntó contra Luis Ramos por su estilo de juego tras derrota de Perú ante Chile: "No hay forma de que el '9' sea uno posicional"

LEER MÁS
Pedro García señaló por qué jugadores de Perú no le pasaban el balón a Felipe Chávez en partido con Chile: "Eso no es tan fácil"

Pedro García señaló por qué jugadores de Perú no le pasaban el balón a Felipe Chávez en partido con Chile: "Eso no es tan fácil"

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cenaida Uribe cuestiona relación entre expreparador físico de Alianza Lima y Julieta Lazcano: "Lo primero que hice fue sacarlo a él"

Cenaida Uribe cuestiona relación entre expreparador físico de Alianza Lima y Julieta Lazcano: "Lo primero que hice fue sacarlo a él"

LEER MÁS
Pedro García señaló por qué jugadores de Perú no le pasaban el balón a Felipe Chávez en partido con Chile: "Eso no es tan fácil"

Pedro García señaló por qué jugadores de Perú no le pasaban el balón a Felipe Chávez en partido con Chile: "Eso no es tan fácil"

LEER MÁS
Maxloren Castro y su impresión tras conocer a Felipe Chávez en la selección peruana: "No habla mucho. Es un buen chico"

Maxloren Castro y su impresión tras conocer a Felipe Chávez en la selección peruana: "No habla mucho. Es un buen chico"

LEER MÁS
Reimond Manco se rinde ante Felipe Chávez tras convocatoria a la selección peruana, pero advierte: “Tienen que ser pacientes"

Reimond Manco se rinde ante Felipe Chávez tras convocatoria a la selección peruana, pero advierte: “Tienen que ser pacientes"

LEER MÁS
Diego Penny apuntó contra Luis Ramos por su estilo de juego tras derrota de Perú ante Chile: "No hay forma de que el '9' sea uno posicional"

Diego Penny apuntó contra Luis Ramos por su estilo de juego tras derrota de Perú ante Chile: "No hay forma de que el '9' sea uno posicional"

LEER MÁS
Alexander Robertson se quedó con las ganas de jugar con Australia: no fue convocado ni entre los suplentes en amistoso

Alexander Robertson se quedó con las ganas de jugar con Australia: no fue convocado ni entre los suplentes en amistoso

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Deportes

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Partidos de hoy, 10 de octubre: horarios y canales de TV de amistosos internacional en la fecha FIFA

Uruguay se impone por 1-0 frente a República Dominicana por amistoso FIFA

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025