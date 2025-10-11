HOYSuscripcion LR Focus

'Paco' Bazán criticó a Diego Enríquez tras su debut con Perú: "El relevo de Pedro Gallese es Diego Romero"

El exportero no se guardó nada al cuestionar al jugador de Sporting Cristal, a quien calificó como "lo más bajo" de Perú e incluso dejó entrever que tuvo responsabilidad en el autogol de Matías Lazo.

'Paco' Bazán desaprobó a Diego Romero por la derrota de Perú ante Chile. Foto: composición de LR/captura de ATV/Sporting Cristal
El exportero Francisco 'Paco' Bazán no se guardó nada al analizar el desempeño de Diego Enríquez en su debut con la selección peruana. Para el conductor de TV, el guardameta de Sporting Cristal lució nervioso bajo los tres palos y no dio ningún tipo de seguridad al equipo, que terminó perdiendo ante Chile en la última jugada del partido.

"No me gustó Enríquez, era un manojo de nervios. Se parecía a mí cuando tapaba en la 'U'. No daba seguridad ni garantía, no me gustó para nada", apuntó Bazán en la última edición de su programa 'El deportivo en otra cancha'.

'Paco' Bazán pide a Diego Romero como suplente de Pedro Gallese

Además de calificar a Enríquez como "el punto más bajo de Perú", 'Paco' Bazán sugirió que el autogol de Matías Lazo, que selló la derrota de la Bicolor, habría sido en parte también responsabilidad del golero por no darle la confianza necesaria a su defensor.

"Lazo mete la pierna, pero eso es porque no confía en su arquero, porque ahí tiene que gritar 'Mía, yo' e ir adelante. Miedoso, lo más bajo de Perú fue Enríquez", agregó el exfutbolista, quien además consideró a Diego Romero como el suplente ideal de Pedro Gallese.

"Definitivamente creo que el relevo de Pedro Gallese es Diego Romero (y) me hubiese encantado ver a Pedro Díaz, el mejor arquero de la Liga 1 con diferencia. Enríquez estuvo flojo, nervioso, dubitativo", sostuvo el comunicador.

¿Qué dijo 'Paco' Bazán sobre los otros jugadores de Perú?

Acerca del resto de seleccionados, Bazán calificó con nota aprobatoria a los extremos Joao Grimaldo y Maxloren Castro, así como a César Inga, autor del gol de Perú. También consideró que Renzo Garcés, Miguel Araujo, Jesús Castillo, Jairo Concha y Álex Valera hicieron un buen partido.

En contraste, desaprobó a Matías Lazo, Kenji Cabrera, Erick Noriega y Luis Ramos. De Felipe Chávez, dijo que era positivo que haya debutado, mientras que sobre Bryan Reyna opinó que "aún no termina de explotar".

