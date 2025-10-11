HOYSuscripcion LR Focus

Reimond Manco severo tras discreto debut de Felipe Chávez en derrota de Perú: "Extraño que en 18 minutos no haya tocado el balón"

El exfutbolista nacional analizó el estreno de Felipe Chávez con la selección peruana mayor. El mediocampista formado en el Bayern Múnich ingresó en el segundo tiempo.

Felipe Chávez ya ha jugado en la selección peruana sub 17 y sub 20. Foto: composición LR/captura de 'A la cama con Rei'
Felipe Chávez ya ha jugado en la selección peruana sub 17 y sub 20. Foto: composición LR/captura de 'A la cama con Rei'

En un amistoso jugado en Santiago por la fecha FIFA de octubre, Perú perdió 2-1 frente a Chile. Ben Brereton y un autogol de Matías Lazo le dieron el triunfo agónico a la Roja. En la Bicolor, César Inga había abierto el marcador. A pesar del marcador en contra, el encuentro marcó el estreno de Manuel Barreto como técnico interino de la Blanquirroja, así como la primera aparición de varios jóvenes futbolistas. Entre esta nueva camada de jugadores, destaca Felipe Chávez, quien ingresó al campo por Jairo Concha.

Pese a las expectativas generadas por el estreno de Felipe Chávez, el mediocampista de las divisiones menores del Bayern Múnich estuvo poco tiempo en cancha y no tuvo mucha participación en el juego, por lo que no pudo sobresalir. Uno de los que se refirió al debut de Chávez fue Reimond Manco en su programa de YouTube 'A la cama con Rei'.

PUEDES VER: Maxloren Castro y su impresión tras conocer a Felipe Chávez en la selección peruana: 'No habla mucho. Es un buen chico'

lr.pe

Reimond Manco sobre el debut de Felipe Chávez: "Tiene que ir de a pocos"

El ex 'Jotita' comenzó su análisis rechazando una posible "argolla" contra Felipe Chávez y aseguró que se debe deslindar de ese tipo de ideas que no solo le hacen mal al jugador, sino también a la selección peruana.

"Jugó exactamente 18 minutos y no tocó ni una vez la pelota. Ya hay que dejarnos de coj***. No vamos a empezar que son argolleros, que no le quieren dar pase y le quieren hacer la camita. Ya de verdad no empecemos con eso, por ahí escuché la transmisión y trataron de generar suspicacia diciendo que no le querían dar pase teniéndolo ahí", comenzó.

Manco dio cuenta que Chávez no pudo tocar el balón en el tiempo en el que estuvo en cancha y, a pesar de ello, pidió paciencia para él. Asimismo, remarcó que el mediocampista solo tiene 18 años y que debe ir adaptándose progresivamente.

"Son 18 minutos en los que no tocó el balón. Pasó lo que dije que iba a pasar. Ese día dije que si el chico no tiene buen partido, no vayan a empezarlo a matar diciendo que es malo porque esto es un proceso. El chico tiene 18 años, viene de Bayern Múnich, tiene otra formación, tiene que ir de a pocos", acotó.

Por otro lado, señaló uno de los principales defectos del exfutbolista del F.C. Augsburgo: la movilidad. Para Reimond, al volante de 18 años le faltó más iniciativa para poder destrabar el partido.

"Lo que es extraño es que en 18 minutos no haya tocado el balón. Siendo sincero, se mostró un par de veces, el partido estaba picante, Chile presionaba mucho, no había esa línea de pase claro, incluso Bryan Reyna se la quiso dar pero le interceptaron, pero siento que le faltó mucha movilidad. Cuando un jugador entra a jugar de enganche, puede pedir la pelota al pie y solucionar (...) Eso es lo que hace un futbolista que de verdad se pone el equipo al hombro (...) Eso es lo que hace un bravo, hay que hablar las cosas como son", apuntó.

PUEDES VER: DT de Chile se rindió ante Joao Grimaldo y Maxloren Castro tras vencer a Perú en amistoso: 'La mayor virtud que tenían'

lr.pe

FC Bayern Campus reaccionó al debut de Felipe Chávez con Perú

"¡Felicitaciones por tu debut con la selección peruana, Pippo!", publicó en Twitter la cuenta oficial de la academia de juveniles y femenina del FC Bayern Múnich.

Tuit de FC Bayern Campus. Foto: captura de X

Tuit de FC Bayern Campus. Foto: captura de X

