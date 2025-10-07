El buen momento de Luis Ramos con América de Cali habría convencido a los directivos del club escarlata de mantenerlo en el plantel no solo para la próxima temporada, sino por un par de años más. El delantero de la selección peruana se ha convertido en el goleador de la Mechita en este segundo semestre de la liga colombiana,

De acuerdo con el periodista Carlos Arturo Arango, uno de los accionistas mayoritarios del América fue quien le confirmó la continuidad del jugador. "Me informa Tulio Gómez que a Luis Ramos se le va a renovar el contrato con América de Cali", indicó el comunicador en su programa 'Zona libre de humo'.

América de Cali ficharía a Luis Ramos por 3 años

En los últimos dos partidos de su equipo, el trujillano convirtió goles claves para la victoria ante Junior de Barranquilla y el empate frente a Envigado. Su cada vez más determinante rol en el conjunto caleño le valdría un nuevo contrato válido hasta fines del 2028, de acuerdo con Arango.

Actualmente, Ramos está en condición de préstamo desde Cusco FC hasta diciembre de este 2025. Pese a que Universitario sondeó al atacante a mediados de año, el alto costo de su pase impidió que llegue a la 'U' para el Torneo Clausura.

Además de los goles que viene marcando, la presencia del peruano resulta vital tras la suspensión que la FIFA le acaba de imponer a Rodrigo Holgado, el otro delantero del club. Adrián Ramos, quien también forma parte del ataque escarlata, aún no se estrena con las redes y su edad (39 años) le juega en contra para pelear por la titularidad.

Números de Luis Ramos en América de Cali

Este 2025, Luis Ramos registra 11 goles en 41 partidos disputados con el América de Cali. El peruano ha convertido en todos los torneos que disputó (Liga BetPlay, Copa Colombia y Copa Sudamericana) y además ha brindado dos asistencias. En lo que va de este Torneo Finalización, el '9' lleva cuatro tantos y es el máximo artillero de su escuadra.