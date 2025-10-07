Manuel Barreto acabó con los rumores y confirmó que dejará al elenco bicolor, tras dirigir los 3 partidos amistosos con la selección peruana. El entrenador interino tomará las riendas del equipo nacional en los últimos meses del año. Sin duda, el mayor reto de su carrera y tendrá que tomarla con mucha responsabilidad para empezar a construir la base del futuro. La lista de convocados fue aprobada por un gran porcentaje de hinchas, ya que mezcla juventud y un poco de experiencia.

El 10 de octubre, en Santiago, Perú se estrena contra Chile y una semana después disputará una especia de revancha con la Roja que se encuentra en un panorama similar de restructuración. Posteriormente, cerrará el año con un último amistoso al medirse ante Rusia.

¿Qué dijo Manuel Barreto sobre su futuro en la selección peruana?

Manuel Barreto, actual entrenador interino de la Selección peruana, anunció que solo estará al mando en los tres partidos restantes del 2025 con la ‘Blanquirroja’. Al finalizar estos encuentros, regresará a su puesto como Jefe de la Unidad Técnica de Menores, dado que ha diseñado un plan estratégico a largo plazo con el objetivo de fortalecer el desarrollo del fútbol en el país.

"Estoy a puertas de un proceso de diagnóstico que me ha tocado liderar, para entregar un plan estratégico de cinco años por eso no puedo quedarme la mando del equipo mayor. Hay caminos que debemos recorrer para mejorar y trabajar por el fútbol peruano. Es un rol que me apasiona y que, junto al grupo de trabajo y los clubes, vamos a sacar adelante el proyecto", reveló Barreto en conferencia de prensa.

¿Qué dijo Manuel Barreto sobre la convocatoria de Álex Valera?

Barreto aseguró que Valera ha sido sometido a los estudios correspondientes. Por ende, se tomó la decisión que el artillero continúe en Videna de cara al enfrentamiento ante la Roja. "Se le ha hecho los estudios, tiene una molestia. No hay una lesión. Álex va a continuar con nosotros, lo vamos a cuidar. Llegado el viernes veremos si tendrá minutos. No lo vamos a arriesgar. Va a seguir con nosotros hasta el partido con Chile", comentó.