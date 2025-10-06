HOYSuscripcion LR Focus

🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy
Anuncian paro el 7 de octubre tras no lograr acuerdos
Jorge Fossati no olvida su etapa como entrenador de la selección peruana y no descartaría volver a dirigir a la 'bicolor': ''Alguien se encargará de decir toda la verdad''

A pesar de los resultados discretos, Fossati expresó su cariño por la ‘blanquirroja’ y no se arrepiente de haber aceptado el reto de dirigir al equipo nacional.

Jorge Fossati recordó con cariño su paso por la selección peruana.
Jorge Fossati recordó con cariño su paso por la selección peruana. | Foto: composición LR/Pase Filtrado/COTA TV (Darinka Zumaeta)

El estratega uruguayo Jorge Fossati habló recientemente en una entrevista para ‘Al volante’ sobre su breve paso por la selección peruana. Bajo el mando de la ‘blanquirroja’, el popular ‘Nono’ estuvo al frente del equipo durante poco más de un año, tiempo en el que logró apenas una victoria, cuatro empates y tres derrotas en la Copa América 2024 y en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

A pesar de los discretos números que obtuvo mientras dirigía a la ‘bicolor’, Jorge Fossati aún le guarda un cariño especial al equipo nacional y aseguró que no se arrepiente de haber aceptado la propuesta en su momento. No obstante, lamentó que factores externos influyeran en su trayectoria y expresó su deseo de que, en algún momento, se conozca la verdad completa.

Jorge Fossati y su paso por la selección peruana

Su discreto paso por la selección peruana no le dejó un mal sabor de boca; por el contrario, el entrenador uruguayo lo calificó como una experiencia enriquecedora y agradable. No obstante, señaló que una persona fue responsable de su salida, aunque prefirió no revelar su identidad.

Además, el ‘Nono’ no dudó en dejar abierta la posibilidad de volver a dirigir a la ‘bicolor’ si en algún momento, en el futuro, se presenta la oportunidad.

''Sí, sin duda volvería a aceptar a volver a aceptar la propuesta de Perú por la gente de vuelta. Después los que te juzgan y deciden que sigas o te quedes afuera. No sé. Entre ellos escuché a uno que recién entraba y hablaba de que él en su equipo hablaba con el entrenador y le decía cómo tenía que jugar y cómo no tenía que jugar. ¿Y este señor me va a venir a juzgar? Dije 'ya está'. Bueno, no es problema mío'', manifestó.

El máximo cariño a la selección peruana

El uruguayo no dejó pasar la oportunidad de recalcar el cariño que le tiene a la ‘blanquirroja’ y afirmó que no se arrepiente de haber asumido el reto de dirigir a la selección peruana. Además, dejó en claro que dio absolutamente todo para que las cosas mejoraran pese a no lograr el gran objetivo de clasificar al Mundial 2026.

''Yo sé que la gente me dio todo ese cariño y lo devolví dando lo mejor de mí en la selección. Pasaron un millón de cosas, pero alguien se va a encargar algún día decir toda la verdad. A mí no me cambia nada, lo que me cambia es la felicidad o infelicidad de culminar como yo quería clasificando al Mundial, pero sé que di todo. Así que arrepentirme, jamás'', sentenció.

