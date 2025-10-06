Jean Ferrari se pronuncia sobre el perfil del nuevo entrenador de la selección peruana: "Volver a nuestras raíces"

Jean Ferrari y Manuel Barreto estuvieron presentes en la conferencia de prensa de la FPF previo al importante partido amistoso de la selección peruana de fútbol ante Chile. El exadministrador de Universitario fue consultado sobre el perfil del nuevo entrenador de Perú, pero solamente lanzó algunas pistas del técnico que tomará las riendas del equipo nacional en las próximas Eliminatorias.

No es un secreto que Perú firmó las peores Clasificatorias de los últimos años con 3 entrenadores en el camino y ni un solo gol en condición de visita. Además, este suceso marcó el final de una brillante generación de futbolistas. Por ende, el nuevo DT tendrá que contar con nuevos nombres y una idea de juego clara.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre el nuevo entrenador de la selección peruana?

Ferrari reconoció que todavía no tiene al entrenador, pero si tiene una idea clara sobre el perfil. "No es tan fácil escoger un técnico, ya que consideramos que algunos son para clubes y otras para selecciones. Queremos volver a las raíces, al juego característico de Perú y al esquema táctico que mejor nos va como es el 1-4-3-3. Vamos al punto del estilo, queremos versatilidad y estrategia. El primer paso será escogerlo y posteriormente tendrá una entrevista para acceder a la otra fase", reveló Jena

Jean Ferrari estuvo en comunicación con 2 entrenadores

"Jean Ferrari sigue teniendo reuniones. Viajó a Argentina y tuvo reuniones. Entiendo que ya volvió a Perú, y puede ser que en los próximos días viaje a Brasil, es lo que me dicen", comentó Gustavo Peralta hace un par de semanas en 'L1 Max'.

Asimismo, contó que no todo habría ido de viento en popa en este primer viaje de Ferrari. "Todavía no hay un nombre claro en el horizonte que uno diga 'va ganando o se va perfilando'. Entiendo que las reuniones que tuvo en Argentina no todas fueron fructíferas o no todas fueron lo que se esperaba" apuntó el periodista deportivo en L1 MAX.

Además, hoy en la conferencia de prensa, confirmó que también viajó a Brasil para hablar con un técnico. Sin embargo, todavía se encuentra en una etapa inicial buscando al responsable de este puesto.