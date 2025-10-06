Tras la victoria de Universitario de Deportes sobre Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1, encuentro que terminó 3-0 a favor de los cremas y los acerca cada vez más al tricampeonato nacional, Álvaro Barco, director deportivo del club, se refirió al triunfo conseguido por el equipo de Jorge Fossati. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su pedido a la Federación Peruana de Fútbol respecto a Alex Valera.

El exfutbolista no dudó en solicitar a la FPF que no arriesgue a Valera, quien habría sufrido molestias en un reciente entrenamiento de la ‘U’, para este próximo partido de Perú contra la selección chilena. Aunque valoró que el jugador tenga la oportunidad de representar a la selección peruana y mostrarse a nivel internacional, recalcó que es una pieza clave para el equipo, especialmente en la lucha por alcanzar el tricampeonato.

¿Qué dijo Álvaro Barco sobre Alex Valera?

El directivo de la ‘U’ fue más allá y pidió a la FPF que tenga especial cuidado con Valera de cara al amistoso entre Perú y Chile, ya que, según comentó, dicho encuentro se jugaría en una cancha sintética, lo que le genera preocupación por la posibilidad de que su lesión se agrave.

"Es una preocupación por el lado de Alex Valera porque en estos momentos es de nuestros mejores jugadores. Una pena que no se le haya podido utilizar, tiene un problema muscular que podría ser mucho más serio si se le exige, así que en ese sentido estamos al punto de no haberlo utilizado. Sin duda que se trata de algo que puede ser serio", fueron las palabras de Barco.

"Nos encanta que vaya a la selección peruana y que se muestre internacionalmente, pero quisiéramos que vuelva en mejores condiciones. Tenemos una etapa final de campeonato importante y hay que evaluar que este será un amistoso. En ese sentido, queremos que la Federación sea cuidadosa con nuestros jugadores, hay que considerar que creo que el partido será en una cancha sintética. Vamos a esperar el diagnóstico que haga la selección respecto a Alex Valera", explicó.

"Es nuestro goleador, uno de los mejores jugadores y aprovecho en decir que se cuiden a nuestros jugadores porque se trata de la etapa final y de conseguir un posible tricampeonato. Entonces, vamos a ver qué es lo que podemos conversar en ese sentido. Tanto es así que no lo hemos podido utilizar. Alex es un jugador diferente que en pocos minutos puede voltearte el marcador. Si se trata de un partido amistoso con cierto régimen de riesgo, porque es una cancha sintética, ojalá que puedan valorar esta situación", complemento.

Álvaro Barco confía que Universitario gane el tricampeonato

"Creo que el equipo está a paso firme, nuevamente demostró que están jugando a gran nivel. El equipo está en buenas condiciones, se demuestra que está en toda plenitud y nos da confianza para obtener el objetivo. No festejamos nada, hay que tener la tranquilidad para llegar al final pero de todas maneras estamos muy contentos", señaló el director deportivo del club.

¿Cuándo juega Perú contra Chile?

El duelo amistoso entre Perú y Chile significará el estreno oficial de Manuel Barreto como técnico de la selección peruana. Esta nueva edición del ‘Clásico del Pacífico’ se jugará el viernes 10 de octubre en el estadio Bicentenario de La Florida.