Reimond Manco se convirtió en una de las voces más críticas tras la reciente convocatoria de Manuel Barreto a la Selección Peruana. El exjugador cuestionó públicamente la lista de 25 futbolistas presentada para el amistoso contra Chile por la fecha FIFA de octubre.

El técnico interino, designado por la Federación Peruana de Fútbol después de la mala campaña en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, apostó por una nómina que mezcla experiencia con juventud. Sin embargo, la ausencia de referentes como Renato Tapia, Pedro Gallese y Oliver Sonne no pasó desapercibida y encendió el debate.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre los convocados por Manuel Barreto?

Reimond Manco, panelista del programa deportivo 'Juego Cruzado', fue contundente al analizar la convocatoria de Manuel Barreto. El exjugador criticó que se utilice la selección como un campo de pruebas para futbolistas que, a su juicio, no están al nivel exigido para vestir la camiseta nacional.

“Para mí, la selección, así esté penúltima o última; tienen que ir los mejores. La selección no es un club para probar jugadores, entonces en base a eso sí está bien. Hay que hacer algunos cambios, digamos, en jugadores que vienen saliendo, pero que vienen saliendo con proyección de selección", expresó el exvolante ofensivo.

Manco señaló que algunos de los convocados no cuentan con la proyección ni el nivel necesario para representar al país, especialmente aquellos que superan los 25 años y nunca han sido parte del proceso de selecciones.

“Acá en esta convocatoria hay jugadores que no tienen 19 o 20 años, que ya tienen 26, 27 y que nunca han estado en una selección. Y no porque sean malos, sino porque no tienen nivel de selección. ¿Qué te hace pensar?”, cuestionó.

¿Cuáles fueron las sorpresas de la lista de convocados para el Perú vs. Chile?

Manuel Barreto sorprendió al dejar fuera de la nómina a jugadores habituales como Renato Tapia, quien en las últimas semanas estuvo en el centro de la polémica por su reacción pública tras conocerse la designación del nuevo técnico interino. Tampoco fue considerado el arquero Pedro Gallese, uno de los referentes del grupo, ni el lateral Oliver Sonne, cuya presencia en anteriores convocatorias generó gran expectativa entre los hinchas.

En medio de esas ausencias, la inclusión del joven Felipe Chávez fue uno de los puntos que más llamó la atención. El mediocampista de apenas 18 años, que forma parte del Bayern Múnich, recibió su primera oportunidad con la selección mayor.

El DT decidió conformar una lista con jugadores tanto del torneo local como del extranjero. En total, quince militan en la Liga 1 y diez juegan fuera del país.

Estos son los nombres que llamó Manuel Barreto para tenerlos en consideración en su debut con la Bicolor.

Porteros : Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield).

: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield). Defensas : Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y César Inga (Universitario de Deportes) .

: Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y César Inga (Universitario de Deportes) . Volantes : Jairo Concha (Universitario de Deportes), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario de Deportes) y Matías Lazo (FBC Melgar).

: Jairo Concha (Universitario de Deportes), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario de Deportes) y Matías Lazo (FBC Melgar). Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Alex Valera (Universitario de Deportes), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicoechea (Platense), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Joao Grimaldo (Riga FC), Bryan Reyna (Belgrano) y Kevin Quevedo (Alianza Lima).

¿Cuándo juegan Perú vs. Chile?

El primer reto de esta nueva etapa será el viernes 10 de octubre en Santiago, donde Perú enfrentará a Chile en un amistoso internacional programado en el marco de la fecha FIFA. El encuentro se disputará en el Estadio Bicentenario de La Florida y marcará el debut de Manuel Barreto al frente de la selección absoluta.

La nueva edición del 'Clásico del Pacífico' está pactado para las 8:00 p.m. en horario peruano.