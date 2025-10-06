La dirigencia de Alianza Lima ha alzado la voz: la Federación Peruana de Vóley (FPV) mantiene una deuda cercana a los 490 mil soles con el club “íntimo”. Así lo reveló Cenaida Uribe, actual jefa del equipo de vóley, quien cuestiona la ausencia de respuestas concretas por parte del organismo nacional.

Uribe denunció que este pasivo abarca obligaciones adquiridas entre los años 2021 y 2023, durante la gestión de Gino Vegas, y que hasta hoy no ha sido saldado. A su juicio, la FPV no sólo está en mora sino que, al imponer la exigencia de que los clubes certifiquen no tener deudas con jugadoras o cuerpo técnico en las bases de competencia, se aplica una norma que ella considera incoherente, dado que la propia federación tendría cuentas pendientes con Alianza.

Cenaida Uribe revela que la FPV tiene deuda con Alianza Lima

“Sí, nos deben 490 mil soles. Entonces, ¿cómo es que tú mandas dentro de las bases un documento que firmes un compromiso que no tienes ninguna deuda con las jugadoras y la Federación nos debe a nosotros medio millón de soles? No tiene sentido”, declaró para el programa 'Puro Vóley'.

La deuda se generó bajo la actual administración de la Federación Peruana de Vóley (FPV). Según explicó Cenaida Uribe, la dirigencia está al tanto de este compromiso desde el inicio de su gestión, por lo que no puede argumentar ignorancia sobre el tema.

“Esto corresponde a los años 2021, 2022 y 2023, cuando Gino Vegas ya presidía la federación. Nos deben desde hace cuatro años, así que no pueden decir que no estaban informados”, añadió.

Cenaida Uribe contó cuánto paga Alianza Lima por entrenar en Videna

Según su versión, en más de cuatro reuniones sostenidas con representantes de la FPV no se ha materializado ninguna propuesta de pago ni plan concreto para resolver la situación. En una de esas sesiones, fue planteada la posibilidad de descontar el monto adeudado del uso de las canchas de la Videna, pero la FPV rechazó esa alternativa en ese momento.

Aun así, el club paga por entrenar en esas instalaciones: 120 soles la hora por cada cancha usada. Uribe denunció que, al no contar con un coliseo propio, no les queda otra opción que recurrir a estos espacios, pese al elevado costo que, a su parecer, debe aplicarse de modo más equitativo entre los clubes.

“Pagamos 120 soles la hora para entrenar en Videna. A nosotros nos cobran. Sé que por ahí hay algunos cariños con otros clubes, pero a nosotros nos cobran. Pagamos y si uso dos canchas, pagamos por las dos. Con esta Federación nunca ha sido gratis”, concluyó.