¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe     
EN VIVO | Universitario vs. Juan Pablo II      
Fútbol Peruano

Hernán Barcos lanzó fuerte mensaje tras derrota de Alianza Lima: "Me da mucha pena hacia dónde va el fútbol peruano"

Luego de perder ante Alianza Universidad y complicarse en la tabla de posiciones del Torneo Clausura, el delantero argentino cuestionó el rol de los que "dirigen el fútbol peruano".

Hernán Barcos fue titular en la derrota de Alianza Lima ante Alianza Universidad. Foto: composición LR/Ovación/Liga 1
Hernán Barcos fue titular en la derrota de Alianza Lima ante Alianza Universidad. Foto: composición LR/Ovación/Liga 1

Alianza Lima sigue complicándose en el Torneo Clausura 2025 tras perder ante Alianza Universidad de Huánuco. Uno de los episodios que marcó el desarrollo del juego tuvo como protagonista al delantero Hernán Barcos, quien fue expulsado por una infantil falta contra un defensa rival.

Al finalizar el compromiso, el goleador argentino evitó pronunciarse sobre el arbitraje de Jordi Espinoza; sin embargo, sorprendió con sus declaraciones sobre la realidad del fútbol peruano.

Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: 'Todo nuestro apoyo'



Hernán Barcos y su fuerte mensaje sobre el fútbol peruano

El popular 'Pirata' fue claro al mencionar que los responsables de esta nueva derrota son los propios jugadores de Alianza Lima. No obstante, el atacante de 41 cuestionó a las personas que manejan el balompié nacional.

"No voy a hablar del arbitraje, los responsables del resultado somos nosotros. Tenemos que trabajar adentro. Lo que sí me da mucha pena por el hincha peruano, por el peruano en sí, para dónde está yendo el fútbol peruano. Con los líderes que tenemos, es muy difícil", manifestó para Ovación.

"Me da mucha pena por la hinchada que es muy pasional. El hincha va, acompaña y tiene que ver cosas que no son buenas", concluyó.

Diego Rebagliati se resiste al regreso de Ricardo Gareca a la selección peruana con curiosa comparación: 'No me gustan las segundas partes'



¿Cómo marcha Alianza Lima en el Torneo Clausura?

El equipo comandado por Néstor Gorosito se ubica a 9 puntos del líder Universitario de Deportes. Si los cremas logran imponerse ante Juan Pablo II, lograrán aumentar esta ventaja a 12 unidades.

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario2711830208+12
2Cusco FC22117131810+8
3ADT201262415150
4Sporting Cristal1911542208+12
5Alianza Lima18125341814+4
6FBC Melgar18134631813+5
7Deportivo Garcilaso18114611412+2
8Sport Huancayo15134362322+1
9Cienciano15114341615+1
10Atlético Grau15124351615+1
11Comerciantes Unidos15114341316-3
12Los Chankas15105052421-9
13Alianza Universidad13124181424-10
14Sport Boys12123361016-6
15Juan Pablo II1110253911-2
16Alianza Atlético1010244660
17Ayacucho FC1011317817-9
18UTC611137815−7
19Deportivo Binacional00000000
