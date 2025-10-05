Hernán Barcos lanzó fuerte mensaje tras derrota de Alianza Lima: "Me da mucha pena hacia dónde va el fútbol peruano"
Luego de perder ante Alianza Universidad y complicarse en la tabla de posiciones del Torneo Clausura, el delantero argentino cuestionó el rol de los que "dirigen el fútbol peruano".
Alianza Lima sigue complicándose en el Torneo Clausura 2025 tras perder ante Alianza Universidad de Huánuco. Uno de los episodios que marcó el desarrollo del juego tuvo como protagonista al delantero Hernán Barcos, quien fue expulsado por una infantil falta contra un defensa rival.
Al finalizar el compromiso, el goleador argentino evitó pronunciarse sobre el arbitraje de Jordi Espinoza; sin embargo, sorprendió con sus declaraciones sobre la realidad del fútbol peruano.
Hernán Barcos y su fuerte mensaje sobre el fútbol peruano
El popular 'Pirata' fue claro al mencionar que los responsables de esta nueva derrota son los propios jugadores de Alianza Lima. No obstante, el atacante de 41 cuestionó a las personas que manejan el balompié nacional.
"No voy a hablar del arbitraje, los responsables del resultado somos nosotros. Tenemos que trabajar adentro. Lo que sí me da mucha pena por el hincha peruano, por el peruano en sí, para dónde está yendo el fútbol peruano. Con los líderes que tenemos, es muy difícil", manifestó para Ovación.
"Me da mucha pena por la hinchada que es muy pasional. El hincha va, acompaña y tiene que ver cosas que no son buenas", concluyó.
¿Cómo marcha Alianza Lima en el Torneo Clausura?
El equipo comandado por Néstor Gorosito se ubica a 9 puntos del líder Universitario de Deportes. Si los cremas logran imponerse ante Juan Pablo II, lograrán aumentar esta ventaja a 12 unidades.
|Pos.
|Equipo
|Pts.
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Universitario
|27
|11
|8
|3
|0
|20
|8
|+12
|2
|Cusco FC
|22
|11
|7
|1
|3
|18
|10
|+8
|3
|ADT
|20
|12
|6
|2
|4
|15
|15
|0
|4
|Sporting Cristal
|19
|11
|5
|4
|2
|20
|8
|+12
|5
|Alianza Lima
|18
|12
|5
|3
|4
|18
|14
|+4
|6
|FBC Melgar
|18
|13
|4
|6
|3
|18
|13
|+5
|7
|Deportivo Garcilaso
|18
|11
|4
|6
|1
|14
|12
|+2
|8
|Sport Huancayo
|15
|13
|4
|3
|6
|23
|22
|+1
|9
|Cienciano
|15
|11
|4
|3
|4
|16
|15
|+1
|10
|Atlético Grau
|15
|12
|4
|3
|5
|16
|15
|+1
|11
|Comerciantes Unidos
|15
|11
|4
|3
|4
|13
|16
|-3
|12
|Los Chankas
|15
|10
|5
|0
|5
|24
|21
|-9
|13
|Alianza Universidad
|13
|12
|4
|1
|8
|14
|24
|-10
|14
|Sport Boys
|12
|12
|3
|3
|6
|10
|16
|-6
|15
|Juan Pablo II
|11
|10
|2
|5
|3
|9
|11
|-2
|16
|Alianza Atlético
|10
|10
|2
|4
|4
|6
|6
|0
|17
|Ayacucho FC
|10
|11
|3
|1
|7
|8
|17
|-9
|18
|UTC
|6
|11
|1
|3
|7
|8
|15
|−7
|19
|Deportivo Binacional
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0