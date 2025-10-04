HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

Kevin Quevedo, extremo de Alianza Lima, solicitó ser desconvocado de la selección peruana por motivos personales. Tras esto, el actual director general de fútbol de la FPF se pronunció con palabras contundentes.

Vía X Jean Ferrari se pronunció sobre la desconvocatoria de Kevin Quevedo. Foto: composición LR/FPF/difusión
Vía X Jean Ferrari se pronunció sobre la desconvocatoria de Kevin Quevedo. Foto: composición LR/FPF/difusión

En las últimas horas se conoció que el extremo de Alianza Lima, Kevin Quevedo, solicitó ser desconvocado de la lista de Manuel Barreto. Si bien la Federación Peruana de Fútbol no detalló las razones, aclaró que se trata de motivos personales del propio futbolista. Tras esto, hace unos minutos, Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF se pronunció a través de sus redes sociales.

El exadministrador de Universitario de Deportes expresó su solidaridad con el jugador íntimo, quien se perderá el amistoso contra Chile este viernes 10 de octubre.

PUEDES VER: Revelan a integrantes del comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: lo acompañan 2 exjugadores de Alianza Lima

lr.pe

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre la desconvocatoria de Kevin Quevedo?

"Todo nuestro apoyo para Kevin, futbolista importante para nuestro país", escribió Ferrari vía X, demostrando su solidaridad para el jugador y resaltando la calidad que tiene el jugador del conjunto blanquiazul.

Jean Ferrari y su mensaje de apoyo para Kevin Quevedo. Foto: captura de X

Jean Ferrari y su mensaje de apoyo para Kevin Quevedo. Foto: captura de X

¿Qué dice el comunicado de la FPF sobre Kevin Quevedo?

"La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informa a la opinión pública que, tras una conversación sostenida entre el comando técnico de La Bicolor y el futbolista Kevin Quevedo, del club Alianza Lima, y respetando la solicitud del deportista debido a temas personales, se ha determinado que el jugador queda desafectado de la convocatoria de la Selección Peruana para la presente fecha FIFA, en el marco del encuentro amistoso ante Chile", se puede leer en el comunicado.

De esta manera, el jugador aprovechará este tiempo para atender asuntos personales y enfocarse en su preparación de cara al reinicio del Torneo Clausura 2025. Próximamente, Kevin Quevedo se reincorporará a los entrenamientos de Alianza Lima con la meta de volver en plena forma y contribuir en la lucha por el título de la Liga 1.

