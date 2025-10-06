Álex Valera sería desconvocado en la selección peruana y se perdería amistoso con Chile: "Se prioriza su recuperación"
El delantero nacional volvería a ser baja en la selección peruana, donde no juega hace casi un año, tras sufrir una nueva lesión en Universitario.
Este lunes 6 de octubre, el periodista Enrique Vega informó que el atacante peruano será baja tras presentar una lesión en la zona lumbar. Álex Valera había sido convocado por Manuel Barreto para el amistoso con Chile este viernes 10 de octubre en Santiago.
"Álex Valera presenta molestias en la zona lumbar y será desconvocado de la selección peruana. En las próximas horas debería hacerse oficial. Al tratarse de un amistoso, se prioriza su recuperación y no se buscará arriesgar al delantero crema", escribió en X.