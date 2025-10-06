HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Álex Valera sería desconvocado en la selección peruana y se perdería amistoso con Chile: "Se prioriza su recuperación"

El delantero nacional volvería a ser baja en la selección peruana, donde no juega hace casi un año, tras sufrir una nueva lesión en Universitario.

Álex Valera no sería parte del amistoso por la fecha FIFA de octubre. Foto: La República
Álex Valera no sería parte del amistoso por la fecha FIFA de octubre. Foto: La República

Este lunes 6 de octubre, el periodista Enrique Vega informó que el atacante peruano será baja tras presentar una lesión en la zona lumbar. Álex Valera había sido convocado por Manuel Barreto para el amistoso con Chile este viernes 10 de octubre en Santiago.

"Álex Valera presenta molestias en la zona lumbar y será desconvocado de la selección peruana. En las próximas horas debería hacerse oficial. Al tratarse de un amistoso, se prioriza su recuperación y no se buscará arriesgar al delantero crema", escribió en X.

