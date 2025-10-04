Mr Peet se rinde a Erick Noriega previo al partido amistoso entre Perú y Chile: "Hoy está por encima de todos"
Mr Peet, reconocido periodista deportivo, elogió a Noriega, resaltando su capacidad defensiva y su calidad en el centro del campo, además de su adaptabilidad en distintas posiciones.
Mr Peet analizó la lista de convocados entre la selección peruana de fútbol y Chile. El partido amistoso marcará el debut de Manuel Barreto al mando del equipo nacional y también el inicio de una nueva era. Por este motivo, el experimentado periodista deportivo analizó a los nuevos lideres de la Bicolor. El comunicador se detuvo al ver el nombre de Erick Noriega y no se cansó de elogiarlo por su gran momento en Gremio.
El 'Samurai' se ganó el cariño de los hinchas aliancistas y el respeto de los rivales por su perfil defensivo y la calidad que tiene en la zona de volantes. Además, su adaptabilidad para jugar en la zaga y en centro el campo. Sin duda, uno de futbolistas con más proyección en el extranjero.
¿Qué dijo Mr Peet sobre Erick Noriega en la lista de convocados de la selección peruana?
Noriega hace poco jugó ante Santos de visita y lo hizo muy bien. Los jugadores con mejor presente en el extranjero, en este momento, son Erick Noriega y Marcos López. Uno juega Champions League y el otro Brasileirao. Sin duda, hoy está por encima de todos. Si mañana jugamos con Chile mi zona de volantes sería Erick Noriega, Jesús Castillo de '5' y Jairo Concha. En realidad la duda es arriba, ya que Barreto debe decidir entre Álex Valera o Luis Ramos
Lista de convocados de la selección peruana para amistoso contra Chile
Con la reciente desconvocatoria de Kevin Quevedo, así quedó conformada la lista de jugadores para el encuentro ante la selección chilena.
- Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Banfield)
- Defensas: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), César Inga (Universitario de Deportes), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys), Marcos López (FC Copenhague)
- Volantes: Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario de Deportes), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Jairo Concha (Universitario de Deportes)
- Delanteros: Alex Valera (Universitario de Deportes), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicochea (Platense), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Bryan Reyna (Belgrano), Joao Grimaldo (Riga FC).