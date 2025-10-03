HOYSuscripcion LR Focus

Revelan a integrantes del comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: lo acompañan 2 exjugadores de Alianza Lima

Luego de dar a conocer su renovada lista para el amistoso ante Chile, se pudo conocer quiénes acompañarán a Manuel Barreto en la dirección interina de la selección peruana.

Manuel Barreto reemplazó a Óscar Ibáñez como entrenador interino de la selección peruana. Foto: composición LR/FPF
Manuel Barreto reemplazó a Óscar Ibáñez como entrenador interino de la selección peruana. Foto: composición LR/FPF

El ciclo de Manuel Barreto al mando de la selección peruana empezará de manera oficial en los próximos días con el amistoso ante Chile. Luego de que se diera a conocer su renovada primera lista de convocados, en las últimas horas se pudo conocer los nombres de los integrantes de su comando técnico.

De acuerdo al reporte el periodista César Vivar, el entrenador interino de la Bicolor estará acompañado de 2 reconocidos exjugadores de Alianza Lima.

PUEDES VER: No solo fue Australia: Bolivia le arrebata promesa del fútbol español a Perú y lo convoca para la fecha FIFA

lr.pe

¿Quiénes conforman el comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana?

Los exfutbolistas Marko Ciurlizza y Renzo Revoredo serán los asistentes de Manuel Barreto en los próximos partidos de fecha FIFA. Por su parte, Salomón Libman se desempeñará como preparador de arqueros.

"Comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: Renzo Revoredo y Marko Ciurlizza van de asistentes, Diego Labrucherie preparador físico y Salomón Libman de preparador de arqueros", reveló el comunicador en su cuenta de Twitter.

¿Cuándo debutará Manuel Barreto en la selección peruana?

El amistoso Perú vs Chile, programado para el viernes 10 de octubre, marcará el debut de Manuel Barreto en el banquillo nacional. El exdirector deportivo de Universitario estará al mando de la Blanquirroja hasta que defina al nuevo técnico para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

PUEDES VER: Ricardo Gareca y su firme comentario sobre la selección peruana: 'Necesitan tener más jugadores en el extranjero, no en el torneo local'

lr.pe

Convocados de la selección peruana contra Chile

Entre los citados resaltan el joven volante Felipe Chávez (Bayern Múnich), el delantero Juan Pablo Goicochea (Paltense) y el arquero Pedro Díaz (Cusco FC).

  • Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Banfield)
  • Defensas: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), César Inga (Universitario de Deportes), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys), Marcos López (FC Copenhague)
  • Volantes: Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario de Deportes), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Jairo Concha (Universitario de Deportes)
  • Delanteros: Alex Valera (Universitario de Deportes), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicochea (Platense), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Bryan Reyna (Belgrano), Joao Grimaldo (Riga FC).
Convocados de Perú para el partido ante Chile. Foto: FPF

Convocados de Perú para el partido ante Chile. Foto: FPF

