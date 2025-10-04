Bombazo en la UFC. Conor McGregor se alista para volver al octágono más famoso de la MMA, tras confirmar en Fox News que será parte de la histórica cartelera en la Casa Blanca. El excampeón mundial no pelea desde el 2021, pero marcó época en la UFC por los dos títulos conseguidos y su peculiar forma de encarar a sus rivales. El experimentado irlandés de 37 años aseguró su presencia en las estelares e incluso a su contrincante.

Sin embargo, el capricho de Donald Trump salió bastante caro. No es un secreto que una mala noche o un desliz en la UFC puede terminar muy mal e incluso con fracturas. Por este motivo, dentro de sus condiciones. Conor pidió un millonaria cifra a Dana White y una inédita condición al presidente de Estados Unidos para volver a la 'jaula'.

¿Cuándo vuelve a pelear Conor McGregor en la UFC?

El rumor se volvió realidad. El recordado peleador regresa para la UFC 2026 en un histórico evento en la Casa Blanca. Conor soltó el bombazo en plena entrevista. "Trato cerrado, firmado y entregado. McGregor competirá en la Casa Blanca para el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos", reveló también en 'X'. Sin embargo, falta definir los horarios y la 'main card'.

¿Cuál fue la inédita condición que pidió para regresar a la UFC?

McGregor siempre fue agresivo luchador y astuto empresario. "Quiero 100 millones de dólares y 100 'VISA Golden' para mis familiares y amigos. Tengo muchas ganas de volver a entretener al mundo. No estoy negociando con la UFC como de costumbre, estoy negociando con los Estados Unidos de América. Conor está de vuelta", sentenció el máximo ídolo de la UFC. Se espera la invitación de otras leyendas como Khabib, Jon Jones, Ronda Rousey y Amanda Nunes.

¿Contra quién peleará Conor McGregor en la UFC?

Conor aseguró que enfrentará a Michael Chandler. Ambos peleadores debieron enfrentarse en 2024, y 'Iron' ha demostrado ser un competidor muy atractivo para el público. Recientemente, también apareció en 'Fox News' junto a Conor McGregor, lo que ha aumentado el interés en su figura. Por otro lado, la segunda alternativa sería una trilogía con Nate Díaz.