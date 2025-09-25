HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Cuándo llegaría 'El Monstruo' a Perú tras ser capturado en Paraguay?
¿Cuándo llegaría 'El Monstruo' a Perú tras ser capturado en Paraguay?     ¿Cuándo llegaría 'El Monstruo' a Perú tras ser capturado en Paraguay?     ¿Cuándo llegaría 'El Monstruo' a Perú tras ser capturado en Paraguay?     
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
Deportes

Asistente de DT de Gremio explicó por qué Erick Noriega no jugó los 90 minutos contra Botafogo: “La estrategia se diseñó así”

Thiago Kosloski, asistente técnico de Mano Menezes, fue consultado sobre por qué Erick Noriega salió tras el primer tiempo.

Thiago Kosloski fue consultado sobre por qué Erick Noriega no terminó el encuentro. Foto: composición LR/captura de FBPA/Erick Noriega
Thiago Kosloski fue consultado sobre por qué Erick Noriega no terminó el encuentro. Foto: composición LR/captura de FBPA/Erick Noriega

Erick Noriega volvió a ser titular el pasado miércoles 24 frente a Botafogo por una jornada más de la Serie A de la liga brasileña. El exjugador de Alianza Lima obtuvo una calificación de 6.9; sin embargo, lo que más llamó la atención fue que, apenas al inicio del segundo tiempo, al minuto 46, el ‘Samurái’ fue reemplazado.

Tras ello, el asistente de Mano Menezes, Thiago Kosloski, fue consultado por los medios sobre esta decisión. Explicó que el cambio se realizó para afrontar el partido de otra manera y reveló que la estrategia había sido diseñada así, teniendo en cuenta el desgaste físico de algunos jugadores.

PUEDES VER: 'Puma' Carranza recomienda la posición ideal para Erick Noriega tras cometer dos penales con Gremio: “Debe jugar de…”

lr.pe

¿Por qué Erick Noriega fue cambiado en el segundo tiempo?

"Bueno, en realidad, nuestra visión es esta: tuvimos una buena primera parte, ¿no? Sí, en cuanto a crear jugadas, quizás incluso siendo un poco más agresivos en algunas situaciones. Y en la segunda parte, optamos por un cambio de enfoque, ¿de acuerdo? Fue un cambio táctico, ¿no? Lo hicimos", explicó en un primer momento.

Al referirse puntualmente a la salida de Erick Noriega, el asistente del técnico del ‘Tricolor’ señaló que el volante llegó muy fatigado al final del primer tiempo, motivo por el cual decidió darle la oportunidad a Alex Santana.

"Luego presionamos un poco al equipo, incluso respetando el cansancio físico, porque no podríamos mantener la presión contra el Botafogo todo el tiempo, sobre todo porque algunos jugadores estaban cansados, como Noriega, ¿no?, y el propio Pavón. Así que, la entrada de Alice y Alex, en primer lugar, Alex es un buen pasador, ¿no?. Es capaz de adelantarse. La estrategia se diseñó así, ¿no?, para que también pudiéramos contraatacar, porque tanto Alisson como Alex son jugadores de arrastre y nos ayudan en el contraataque", fueron sus palabras al ser consultado sobre el 'Samurai'.

PUEDES VER: Hinchas de U. de Chile realizan banderazo que termina en incendio previo a duelo contra Alianza Lima

lr.pe

¿Cómo le va a Erick Noriega en Gremio?

Desde su arribo al fútbol brasileño, el ‘Samurái’ ha disputado cuatro partidos con el equipo, acumulando un total de 315 minutos en lo que va de la temporada.

Notas relacionadas
'Puma' Carranza recomienda la posición ideal para Erick Noriega tras cometer dos penales con Gremio: “Debe jugar de…”

'Puma' Carranza recomienda la posición ideal para Erick Noriega tras cometer dos penales con Gremio: “Debe jugar de…”

LEER MÁS
Gremio filtra emocionante arenga de Mano Menezes que hizo llorar a Erick Noriega tras cometer 2 penales: "Todo lo que hiciste allí..."

Gremio filtra emocionante arenga de Mano Menezes que hizo llorar a Erick Noriega tras cometer 2 penales: "Todo lo que hiciste allí..."

LEER MÁS
Willian, estrella de Gremio, furioso por los 2 penales que le cobraron a Erick Noriega: "Ya estamos acostumbrados"

Willian, estrella de Gremio, furioso por los 2 penales que le cobraron a Erick Noriega: "Ya estamos acostumbrados"

LEER MÁS
Universitario definió el futuro de Jairo Vélez tras ganarse un puesto en el 11 de Jorge Fossati

Universitario definió el futuro de Jairo Vélez tras ganarse un puesto en el 11 de Jorge Fossati

LEER MÁS
Clasificados Copa Libertadores y Sudamericana: resultados y partidos de hoy por cuartos de final

Clasificados Copa Libertadores y Sudamericana: resultados y partidos de hoy por cuartos de final

LEER MÁS
¿A qué hora juega Peñarol vs Tacuarembó EN VIVO por cuartos de final de la Copa AUF Uruguay 2025?

¿A qué hora juega Peñarol vs Tacuarembó EN VIVO por cuartos de final de la Copa AUF Uruguay 2025?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY y dónde ver por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY y dónde ver por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima vs U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
'Puma' Carranza recomienda la posición ideal para Erick Noriega tras cometer dos penales con Gremio: “Debe jugar de…”

'Puma' Carranza recomienda la posición ideal para Erick Noriega tras cometer dos penales con Gremio: “Debe jugar de…”

LEER MÁS
Hinchas de U. de Chile realizan banderazo que termina en incendio previo a duelo contra Alianza Lima

Hinchas de U. de Chile realizan banderazo que termina en incendio previo a duelo contra Alianza Lima

LEER MÁS
Canal confirmado de Alianza Lima contra U. de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Canal confirmado de Alianza Lima contra U. de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Selección peruana podría disputar novedoso formato para ir al Mundial 2030: Liga de Naciones con 9 cupos y medio

Selección peruana podría disputar novedoso formato para ir al Mundial 2030: Liga de Naciones con 9 cupos y medio

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima hoy, 24 de septiembre: cosulta las zonas afectadas y horarios de Sedapal

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Deportes

Partido de Alianza Lima contra U de Chile por Copa Sudamericana: ¿quién clasifica a semifinales si hay empate?

[VTV Plus, En Vivo] ¿A qué hora juega Peñarol vs Tacuarembó HOY por la Copa AUF Uruguay 2025?

Olimpia vs Tembetary EN VIVO ONLINE: ¿a qué hora juegan HOY por la Copa Paraguay 2025?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán: Fiscalía señala que recibió más de 11 millones de dólares por parte de Obebrecht y OAS a cambio de concesiones

Ministerio Público continuará investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santiváñez, afirma fiscal Tomás Gálvez

Dina Boluarte infló cifras de muertes por COVID-19: dijo 2 millones de fallecidos, cuando cifra no supera los 221 mil

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota