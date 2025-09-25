Erick Noriega volvió a ser titular el pasado miércoles 24 frente a Botafogo por una jornada más de la Serie A de la liga brasileña. El exjugador de Alianza Lima obtuvo una calificación de 6.9; sin embargo, lo que más llamó la atención fue que, apenas al inicio del segundo tiempo, al minuto 46, el ‘Samurái’ fue reemplazado.

Tras ello, el asistente de Mano Menezes, Thiago Kosloski, fue consultado por los medios sobre esta decisión. Explicó que el cambio se realizó para afrontar el partido de otra manera y reveló que la estrategia había sido diseñada así, teniendo en cuenta el desgaste físico de algunos jugadores.

¿Por qué Erick Noriega fue cambiado en el segundo tiempo?

"Bueno, en realidad, nuestra visión es esta: tuvimos una buena primera parte, ¿no? Sí, en cuanto a crear jugadas, quizás incluso siendo un poco más agresivos en algunas situaciones. Y en la segunda parte, optamos por un cambio de enfoque, ¿de acuerdo? Fue un cambio táctico, ¿no? Lo hicimos", explicó en un primer momento.

Al referirse puntualmente a la salida de Erick Noriega, el asistente del técnico del ‘Tricolor’ señaló que el volante llegó muy fatigado al final del primer tiempo, motivo por el cual decidió darle la oportunidad a Alex Santana.

"Luego presionamos un poco al equipo, incluso respetando el cansancio físico, porque no podríamos mantener la presión contra el Botafogo todo el tiempo, sobre todo porque algunos jugadores estaban cansados, como Noriega, ¿no?, y el propio Pavón. Así que, la entrada de Alice y Alex, en primer lugar, Alex es un buen pasador, ¿no?. Es capaz de adelantarse. La estrategia se diseñó así, ¿no?, para que también pudiéramos contraatacar, porque tanto Alisson como Alex son jugadores de arrastre y nos ayudan en el contraataque", fueron sus palabras al ser consultado sobre el 'Samurai'.

¿Cómo le va a Erick Noriega en Gremio?

Desde su arribo al fútbol brasileño, el ‘Samurái’ ha disputado cuatro partidos con el equipo, acumulando un total de 315 minutos en lo que va de la temporada.