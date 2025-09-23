HOYSuscripcion LR Focus

Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano
Gremio filtra emocionante arenga de Mano Menezes que hizo llorar a Erick Noriega tras cometer 2 penales: "Todo lo que hiciste allí..."

Los jugadores de Gremio también se sumaron al respaldo que le brindó el entrenador Mano Menezes al peruano en el vestuario tras su desafortunada actuación en el clásico contra Inter.

Erick Noriega lleva 3 partidos consecutivos como titular en Gremio. Foto: composición LR/Gremio
Erick Noriega lleva 3 partidos consecutivos como titular en Gremio. Foto: composición LR/Gremio

Las lágrimas que derramó Erick Noriega tras cometer 2 penales con Gremio no pasaron desapercibidas por el entrenador Mano Menezes. Si bien su equipo logró remontar e imponerse en el clásico contra Inter de Porto Alegre, el experimentado estratega aprovechó la conversación en el vestuario para mostrarle su apoyo al jugador de la selección peruana.

"Se trata de cuánto puedes aguantar y seguir adelante, cuánto puedes aguantar y seguir intentándolo. Eres un luchador, Noriega, y la nación Tricolor está contigo", fue la primera publicación de la institución tricolor.

Filtran emotiva arenga del DT de Gremio que conmovió a Erick Noriega

A través de sus redes sociales, Gremio reveló un video en el que se aprecia a Erick Noriega muy conmovido por las palabras que le dedicó Mano Menezes y el respaldo que recibió de sus compañeros en los camerinos.

"Todo lo que hiciste allí son del tipo que levanta la cabeza", fue una de las frases que expresó el técnico brasileño para el exdefensor de Alianza Lima.

Mano Menezes respalda a Erick Noriega tras cometer 2 penales

Menezes también cuestionó de forma severa los cobros arbitrales que tuvieron lugar durante el clásico gaucho, pues en dicho cotejo intervino el VAR en dos ocasiones para sancionar los penales que cometió el popular 'Samurái'.

"La expulsión fue correcta, el último penal también estuvo bien cobrado; pero en el primero todo el mundo vio que (Noriega) dobló las piernas mucho antes del contacto. Después sí hay un pequeño toque, pero si lo revisas en cámara lenta, todo es penal. El fútbol no es así", indicó en plena conferencia de prensa.

"Solo tengo cosas buenas para hablar del equipo, de todos; Noriega está dentro del contexto. Si estamos diciendo que no fue penal, no tenemos que analizar el penal de Noriega ni de nadie. Como equipo, estamos satisfechos con todos", agregó.

