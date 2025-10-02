Universitario sigue imparable, tras derrotar 2-0 a Alianza Atlético de Sullana por la fecha 12 del Torneo Clausura. El vigente campeón del fútbol peruano acaricia el tricampeonato y estrena inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros. Los dirigidos por Jorge Fossati no quieren desentonar en el 'Mes Morado'. Por este motivo, lucirán una nueva indumentaria en octubre para disputar todos los partidos de Liga 1.

La 'U' mostrará una novedosa versión este mes, ya que por primera vez en la historia del club cambiarán el clásico color crema por el morado. El único equipo que cambiaba de piel en octubre era Alianza Lima, pero Universitario también quiere unirse al homenaje y fortalecer el lazo religioso con su hinchada.

¿Cómo será la nueva camiseta de Universitario en homenaje al Señor de los Milagros?

Universitario vuelve al centro de las cámaras, ya que estrenará indumentaria morada. "En los próximos días, los 'cremas' con la firma deportiva que lo viste, va a sacar una camiseta en homenaje al Señor de los Milagros. La idea es usarla el domingo ante Juan Pablo II", reveló Gustavo Peralta. De esta forma, una novedosa ‘mica’ se suma a la colección de modelos que ha sacado la ‘U’ en el año.

Asimismo, el experimentado periodista contó detalles del inédito modelo que lucirá Universitario de Deportes ante Juan Pablo II y los partidos restantes por el Torneo Clausura. "En realidad no es morada específicamente, pero es homenaje al Señor de los Milagros. Tengo entendido que es blanca con ribetes morados y presenta algunos detalles de este color", enfatizó Peralta en L1 MAX.

Próximos partidos de Universitario en el Torneo Clausura 2025

El bicampeón de la Liga 1 tendrá complicados encuentros en la recta final del certamen, aunque el principal reto será Sporting Cristal y los cruces en la altura de provincia.