FC Barcelona vs Sevilla EN VIVO: ¿a qué hora, cómo y dónde ver el partido por la jornada 8 de LaLiga?
El Barcelona se enfrenta al Sevilla el 5 de octubre en el Ramón Sánchez-Pizjuán, buscando recuperarse tras su derrota en Champions League.
- Lista de convocados de Manuel Barreto para la selección peruana: la nómina con varias sorpresas y sin Gianluca Lapadula ni Paolo Guerrero
- Luis Ramos anotó espectacular golazo con América de Cali ante Junior por Copa Colombia: hizo un 'caño' al defensor y rompió el arco
El Barcelona visita al Sevilla por la jornada 8 de LaLiga 2025 este domingo 5 de octubre en el Ramón Sánchez-Pizjuán, desde las 9.15 a.m. (hora peruana). Los catalanes, líderes del torneo, buscan recuperarse tras su caída en Champions League, aunque la baja de Lamine Yamal podría influir en el resultado. El duelo se transmitirá por DirecTV y DGO, con el minuto a minuto en La República Deportes.
Ambos equipos llegan con diferentes presentes, pues el Barcelona busca recuperarse de su reciente tropiezo ante el PSG, mientras que Sevilla llega con la moral alta tras vencer al Rayo Vallecano. Este choque no solo es crucial para la clasificación, sino también para el orgullo de cada club.
PUEDES VER: Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"
¿A qué hora juega Barcelona contra Sevilla?
El encuentro se llevará a cabo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, que tiene una capacidad para 43.883 espectadores y se podrá seguir desde las 9.15 a.m. (hora peruana). A continuación la lista para los demás países del continente.
- Perú, Colombia, Ecuador: 9:15 a. m.
- Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela: 10:15 a. m.
- Argentina, Uruguay, Brasil: 11:15 a. m.
- México (CDMX): 8:15 a. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York): 10:15 a. m.
- Estados Unidos (Los Ángeles): 7:15 a. m.
¿Dónde ver Barcelona contra Sevilla?
El encuentro entre ambos conjuntos se podrá seguir mediante la señal de Direct TV y vía streaming por DGO. Sin embargo, tienes la opción de seguir el minuto a minuto aquí en La República Deportes.
- Argentina: DGO, DIRECTV Sports Argentina
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia
- Brasil: Disney+ Premium Brazil
- Chile: DGO, DIRECTV Sports Chile
- Colombia: DGO, directvsports.com, DIRECTV Sports Colombia
- Ecuador: DGO, DIRECTV Sports Ecuador
- Uruguay: DGO, DIRECTV Sports Uruguay
- Venezuela: DGO, inter, DIRECTV Sports Venezuela
Posibles alineaciones de Barcelona y Sevilla
- Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Christensen, Gerard Martín; Casadó, De Jong; Roony, Olmo, Rashford y Lewandowsky.
- Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Azpilicueta, Marcao, Kike Salas; Carmona, Agoumé, Mendy, Suazo; Rubén Vargas, Sow o Alexis Sánchez; e Isaac Romero.
PUEDES VER: Así Universitario sea campeón directo, igual habrá playoffs: ¿por qué se jugará sí o sí esta fase en la Liga 1 2025?
Principales cuotas para el Barcelona contra Sevilla
- Betsson: gana Sevilla (4.95), empate (4.45), gana Barcelona (1.60)
- Betano: gana Sevilla (5.20), empate (4.45), gana Barcelona (1.65)
- bet365: gana Sevilla (5.00), empate (4.75), gana Barcelona (1.57)
- 1xBet: gana Sevilla (5.22), empate (4.77), gana Barcelona (1.61)