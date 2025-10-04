FC Barcelona vs Sevilla EN VIVO: ¿a qué hora, cómo y dónde ver el partido por la jornada 8 de LaLiga?

El Barcelona visita al Sevilla por la jornada 8 de LaLiga 2025 este domingo 5 de octubre en el Ramón Sánchez-Pizjuán, desde las 9.15 a.m. (hora peruana). Los catalanes, líderes del torneo, buscan recuperarse tras su caída en Champions League, aunque la baja de Lamine Yamal podría influir en el resultado. El duelo se transmitirá por DirecTV y DGO, con el minuto a minuto en La República Deportes.

Ambos equipos llegan con diferentes presentes, pues el Barcelona busca recuperarse de su reciente tropiezo ante el PSG, mientras que Sevilla llega con la moral alta tras vencer al Rayo Vallecano. Este choque no solo es crucial para la clasificación, sino también para el orgullo de cada club.

¿A qué hora juega Barcelona contra Sevilla?

El encuentro se llevará a cabo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, que tiene una capacidad para 43.883 espectadores y se podrá seguir desde las 9.15 a.m. (hora peruana). A continuación la lista para los demás países del continente.

Perú, Colombia, Ecuador: 9:15 a. m.

9:15 a. m. Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela: 10:15 a. m.

10:15 a. m. Argentina, Uruguay, Brasil: 11:15 a. m.

11:15 a. m. México (CDMX): 8:15 a. m.

8:15 a. m. Estados Unidos (Miami, Nueva York): 10:15 a. m.

10:15 a. m. Estados Unidos (Los Ángeles): 7:15 a. m.

¿Dónde ver Barcelona contra Sevilla?

El encuentro entre ambos conjuntos se podrá seguir mediante la señal de Direct TV y vía streaming por DGO. Sin embargo, tienes la opción de seguir el minuto a minuto aquí en La República Deportes.

Argentina: DGO, DIRECTV Sports Argentina

DGO, DIRECTV Sports Argentina Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Tigo Sports Bolivia Brasil: Disney+ Premium Brazil

Disney+ Premium Brazil Chile: DGO, DIRECTV Sports Chile

DGO, DIRECTV Sports Chile Colombia: DGO, directvsports.com, DIRECTV Sports Colombia

DGO, directvsports.com, DIRECTV Sports Colombia Ecuador: DGO, DIRECTV Sports Ecuador

DGO, DIRECTV Sports Ecuador Uruguay: DGO, DIRECTV Sports Uruguay

DGO, DIRECTV Sports Uruguay Venezuela: DGO, inter, DIRECTV Sports Venezuela

Posibles alineaciones de Barcelona y Sevilla

Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Christensen, Gerard Martín; Casadó, De Jong; Roony, Olmo, Rashford y Lewandowsky.

Szczesny; Koundé, Araujo, Christensen, Gerard Martín; Casadó, De Jong; Roony, Olmo, Rashford y Lewandowsky. Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Azpilicueta, Marcao, Kike Salas; Carmona, Agoumé, Mendy, Suazo; Rubén Vargas, Sow o Alexis Sánchez; e Isaac Romero.

Principales cuotas para el Barcelona contra Sevilla