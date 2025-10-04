HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes
Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes     Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes     Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes     
Deportes

FC Barcelona vs Sevilla EN VIVO: ¿a qué hora, cómo y dónde ver el partido por la jornada 8 de LaLiga?

El Barcelona se enfrenta al Sevilla el 5 de octubre en el Ramón Sánchez-Pizjuán, buscando recuperarse tras su derrota en Champions League.

FC Barcelona vs Sevilla EN VIVO por LaLiga. Foto: composición LR
FC Barcelona vs Sevilla EN VIVO por LaLiga. Foto: composición LR

El Barcelona visita al Sevilla por la jornada 8 de LaLiga 2025 este domingo 5 de octubre en el Ramón Sánchez-Pizjuán, desde las 9.15 a.m. (hora peruana). Los catalanes, líderes del torneo, buscan recuperarse tras su caída en Champions League, aunque la baja de Lamine Yamal podría influir en el resultado. El duelo se transmitirá por DirecTV y DGO, con el minuto a minuto en La República Deportes.

Ambos equipos llegan con diferentes presentes, pues el Barcelona busca recuperarse de su reciente tropiezo ante el PSG, mientras que Sevilla llega con la moral alta tras vencer al Rayo Vallecano. Este choque no solo es crucial para la clasificación, sino también para el orgullo de cada club.

PUEDES VER: Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

lr.pe

¿A qué hora juega Barcelona contra Sevilla?

El encuentro se llevará a cabo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, que tiene una capacidad para 43.883 espectadores y se podrá seguir desde las 9.15 a.m. (hora peruana). A continuación la lista para los demás países del continente.

  • Perú, Colombia, Ecuador: 9:15 a. m.
  • Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela: 10:15 a. m.
  • Argentina, Uruguay, Brasil: 11:15 a. m.
  • México (CDMX): 8:15 a. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York): 10:15 a. m.
  • Estados Unidos (Los Ángeles): 7:15 a. m.

¿Dónde ver Barcelona contra Sevilla?

El encuentro entre ambos conjuntos se podrá seguir mediante la señal de Direct TV y vía streaming por DGO. Sin embargo, tienes la opción de seguir el minuto a minuto aquí en La República Deportes.

  • Argentina: DGO, DIRECTV Sports Argentina
  • Bolivia: Tigo Sports Bolivia
  • Brasil: Disney+ Premium Brazil
  • Chile: DGO, DIRECTV Sports Chile
  • Colombia: DGO, directvsports.com, DIRECTV Sports Colombia
  • Ecuador: DGO, DIRECTV Sports Ecuador
  • Uruguay: DGO, DIRECTV Sports Uruguay
  • Venezuela: DGO, inter, DIRECTV Sports Venezuela

Posibles alineaciones de Barcelona y Sevilla

  • Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Christensen, Gerard Martín; Casadó, De Jong; Roony, Olmo, Rashford y Lewandowsky.
  • Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Azpilicueta, Marcao, Kike Salas; Carmona, Agoumé, Mendy, Suazo; Rubén Vargas, Sow o Alexis Sánchez; e Isaac Romero.

PUEDES VER: Así Universitario sea campeón directo, igual habrá playoffs: ¿por qué se jugará sí o sí esta fase en la Liga 1 2025?

lr.pe

Principales cuotas para el Barcelona contra Sevilla

  • Betsson: gana Sevilla (4.95), empate (4.45), gana Barcelona (1.60)
  • Betano: gana Sevilla (5.20), empate (4.45), gana Barcelona (1.65)
  • bet365: gana Sevilla (5.00), empate (4.75), gana Barcelona (1.57)
  • 1xBet: gana Sevilla (5.22), empate (4.77), gana Barcelona (1.61)
Notas relacionadas
Barcelona reportó que Lamine Yamal se volvió a lesionar tras derrota con el PSG en Champions League: "Molestias en el pubis"

Barcelona reportó que Lamine Yamal se volvió a lesionar tras derrota con el PSG en Champions League: "Molestias en el pubis"

LEER MÁS
Con Lamine Yamal, Barcelona decepcionó y perdió 1-2 ante PSG por la fecha 2 de la Champions League 2025-2026

Con Lamine Yamal, Barcelona decepcionó y perdió 1-2 ante PSG por la fecha 2 de la Champions League 2025-2026

LEER MÁS
Canal confirmado de Barcelona contra PSG por la fecha 2 de la Fase Liga de la Champions League

Canal confirmado de Barcelona contra PSG por la fecha 2 de la Fase Liga de la Champions League

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

LEER MÁS
Así Universitario sea campeón directo, igual habrá playoffs: ¿por qué se jugará sí o sí esta fase en la Liga 1 2025?

Así Universitario sea campeón directo, igual habrá playoffs: ¿por qué se jugará sí o sí esta fase en la Liga 1 2025?

LEER MÁS
Diego Rebagliati asegura que Ayacucho FC sería excluido de Liga 1: así quedaría tabla del Torneo Clausura con Alianza Lima y Sporting Cristal

Diego Rebagliati asegura que Ayacucho FC sería excluido de Liga 1: así quedaría tabla del Torneo Clausura con Alianza Lima y Sporting Cristal

LEER MÁS
Revelan a integrantes del comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: lo acompañan 2 exjugadores de Alianza Lima

Revelan a integrantes del comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: lo acompañan 2 exjugadores de Alianza Lima

LEER MÁS
ADT derrotó a Sporting Cristal por el Torneo Clausura: el equipo de Tarma logró remontar el resultado en el segundo tiempo

ADT derrotó a Sporting Cristal por el Torneo Clausura: el equipo de Tarma logró remontar el resultado en el segundo tiempo

LEER MÁS
Reimond Manco se rinde a Universitario tras su importante victoria ante Alianza Atlético: "Es el mejor equipo de la Liga 1"

Reimond Manco se rinde a Universitario tras su importante victoria ante Alianza Atlético: "Es el mejor equipo de la Liga 1"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Jaime Bayly asegura que Trump autorizó al Pentágono a bombardear Venezuela: "Hay poderosas señales"

Deportes

Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

Alex Pereria vs Magomed Ankalaev 2 por la UFC 320: hora y canales para ver la histórica revancha por el título mundial

Revelan a integrantes del comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: lo acompañan 2 exjugadores de Alianza Lima

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025