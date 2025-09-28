Un patidazo por la Champions League 2025-2026 se aproxima. Por la segunda jornada de la Fase Liga, Barcelona recibirá a PSG, actual monarca de la Liga de Campeones, en el Estadio Olímpico de Montjuic, en un encuentro que promete muchas emociones. Ambos equipos se medirán por primera vez tras firmar una temporada 2024 superlativa. Ousmane Dembélé y Lamine Yamal se volverán a ver las caras tras encontrarse en la gala del Balón de Oro. El cotejo está programado para este miércoles 1 de octubre a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana).

Barcelona llega a este partido sin ninguna derrota desde que empezó la temporada y líder de LaLiga de España. Por otro lado, PSG solo ha caído una vez por la Ligue 1. Pese a este revés, los parisinos vienen demostrando una gran solidez, aquella que los llevó a la cima en la campaña pasada.

Canal TV del Barcelona contra PSG por la Champions League

En Perú y el resto de Sudamérica, el choque Barcelona contra PSG en el recinicio de la Fase Liga será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney Plus.

¿Dónde ver ONLINE Barcelona contra PSG por la Champions League?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Barcelona contra PSG por internet, puedes sintonizar la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En el caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE vía La República Deportes.

Próximos partidos de Barcelona y PSG

Luego de disputarse este partido, Barcelona jugará contra Sevilla por LaLiga EA Sports, mientras que PSG se medirá ante Lille Olympique Sporting Club por la Ligue 1 de Francia.

Barcelona contra PSG: ¿cómo se ubican en la tabla de posiciones?