Deportes

Barcelona reportó que Lamine Yamal se volvió a lesionar tras derrota con el PSG en Champions League: "Molestias en el pubis"

Según el reporte médico que emitió el club catalán, el joven atacante se perderá los partidos de eliminatorias con la selección española, aunque regresará para el clásico ante Real Madrid.

Lamine Yamal ya se había perdido cuatro partidos con su club a raíz de una pubalgia. Foto: FC Barcelona
Lamine Yamal ya se había perdido cuatro partidos con su club a raíz de una pubalgia. Foto: FC Barcelona

La derrota que Barcelona sufrió ante el PSG, por la fecha 2 de la Champions League 2025-26, dejó como daño colateral una nueva lesión de Lamine Yamal. El joven extremo del cuadro culé, quien se había recuperado poco antes del partido frente al club parisino, volvió a sentir molestias que lo tendrán de baja un par de semanas.

"Las molestias en el pubis que arrastra al jugador Lamine Yamal han reaparecido tras el partido contra el PSG. Es baja frente al Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas", indicó el cuadro catalán en el reporte médico de su 'joya'.

¿Cuántos partidos se perderá Lamine Yamal?

Además del choque ante el Sevilla, previsto para este domingo 5 de octubre, Yamal no podrá jugar los partidos por las eliminatorias europeas ante Georgia (sábado 11) y Bulgaria (martes 14). El atacante de 18 años era uno de los 26 jugadores convocados por Luis de la Fuente, DT de la selección española, para esta jornada doble del proceso clasificatorio al Mundial 2026.

De acuerdo con la estimación del cuadro blaugrana, el futbolista tampoco estaría disponible para los cruces ante Girona por LaLiga (sábado 18) y Olympiacos por Champions League (martes 21). En cambio, sí llegaría, aunque con el tiempo justo, al superclásico contra el Real Madrid (domingo 26 de octubre).

¿Qué lesión tiene Lamine Yamal?

A inicios de septiembre, Lamine Yamal fue diagnosticado con una pubalgia (dolor en la zona del pubis, ingle y bajo abdomen) dolencia que se vio agravada por su participación en la fecha FIFA de dicho mes con España, según acusó Hansi Flick, entrenador del Barcelona.

Por esta razón, muchos hinchas especulan que los catalanes estarían usando como 'pantalla' la lesión del extremo a fin de no arriesgarlo en la selección española. Hasta el momento, el equipo de la Furia Roja no ha anunciado oficialmente si llamará a otro jugador para reemplazar a Yamal.

