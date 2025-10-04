Universitario de Deportes se perfila como el principal candidato para conquistar el Torneo Clausura, lo que podría llevarlo a jugar los playoffs de la Liga 1 por los codiciados cupos para la Copa Libertadores. Con el certamen acercándose a su desenlace, los cremas se posicionan como líderes y únicos que dependen de sí mismos para alzarse con el título.

Si la 'U' logra hacerse con el Clausura, se proclamará automáticamente campeón nacional de la Liga 1 2025, lo que le permitiría alcanzar el tricampeonato del fútbol peruano por segunda vez en su historia. En este escenario, no se llevarían a cabo playoffs para definir al campeón, pero sí se organizarían encuentros adicionales para determinar al subcampeón y los equipos que ocuparán las siguientes plazas, con miras a la Copa Libertadores 2026.

¿Por qué se jugará la fase de los playoffs en la Liga 1?

Esta etapa se disputará debido a que, según el Reglamento de la Liga 1 2025, se estableció la realización de playoffs para definir al equipo que obtendrá este reconocimiento. En este formato se jugarán semifinales bajo un sistema de eliminación con partidos de ida y vuelta. El club que finalice en el segundo lugar de la tabla acumulada accederá directamente a la final de los playoffs. Hasta la fecha 13, esa posición pertenece a Cusco FC. Asimismo, los equipos ubicados en el tercer y cuarto puesto también clasificarán a las semifinales, que actualmente serían Alianza Lima y Sporting Cristal.

En ese escenario, podría darse una semifinal entre Alianza y Cristal. Si ambos equipos empatan en el resultado global, se aplicará la diferencia de goles; de persistir la igualdad, la clasificación se definirá mediante tanda de penales. El ganador de esta llave avanzará a la final de los playoffs, donde esperarán los cusqueños.

¿Qué obtiene el segundo puesto de la Liga 1?

El ganador de este playoff se convertirá en el subcampeón nacional y, por ende, clasificará a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 como Perú 2. Por otro lado, el perdedor del playoff final quedará como Perú 3, mientras que el perdedor de la semifinal se posicionará como Perú 4, ambos accediendo a las rondas preliminares de la Copa Libertadores.