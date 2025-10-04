HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes
Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes     Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes     Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes     
Fútbol Peruano

Así Universitario sea campeón directo, igual habrá playoffs: ¿por qué se jugará sí o sí esta fase en la Liga 1 2025?

Cabe señalar que, si los cremas conquistan el Torneo Clausura, se proclamarán campeones nacionales de la Liga 1 2025, consiguiendo así el tricampeonato por segunda vez en su historia.

Universitario podría consagrase campeón de la Liga 1, aun así, habría playoffs para definir al segundo puesto.Foto: composición LR/Universitario/Cusco FC/Alianza Lima/Sporting Cristal
Universitario podría consagrase campeón de la Liga 1, aun así, habría playoffs para definir al segundo puesto.Foto: composición LR/Universitario/Cusco FC/Alianza Lima/Sporting Cristal

Universitario de Deportes se perfila como el principal candidato para conquistar el Torneo Clausura, lo que podría llevarlo a jugar los playoffs de la Liga 1 por los codiciados cupos para la Copa Libertadores. Con el certamen acercándose a su desenlace, los cremas se posicionan como líderes y únicos que dependen de sí mismos para alzarse con el título.

Si la 'U' logra hacerse con el Clausura, se proclamará automáticamente campeón nacional de la Liga 1 2025, lo que le permitiría alcanzar el tricampeonato del fútbol peruano por segunda vez en su historia. En este escenario, no se llevarían a cabo playoffs para definir al campeón, pero sí se organizarían encuentros adicionales para determinar al subcampeón y los equipos que ocuparán las siguientes plazas, con miras a la Copa Libertadores 2026.

PUEDES VER: Universitario y la peculiar fecha en la que puede salir campeón de la Liga 1 tras derrota de Cusco FC: cremas más cerca del tricampeonato

lr.pe

¿Por qué se jugará la fase de los playoffs en la Liga 1?

Esta etapa se disputará debido a que, según el Reglamento de la Liga 1 2025, se estableció la realización de playoffs para definir al equipo que obtendrá este reconocimiento. En este formato se jugarán semifinales bajo un sistema de eliminación con partidos de ida y vuelta. El club que finalice en el segundo lugar de la tabla acumulada accederá directamente a la final de los playoffs. Hasta la fecha 13, esa posición pertenece a Cusco FC. Asimismo, los equipos ubicados en el tercer y cuarto puesto también clasificarán a las semifinales, que actualmente serían Alianza Lima y Sporting Cristal.

En ese escenario, podría darse una semifinal entre Alianza y Cristal. Si ambos equipos empatan en el resultado global, se aplicará la diferencia de goles; de persistir la igualdad, la clasificación se definirá mediante tanda de penales. El ganador de esta llave avanzará a la final de los playoffs, donde esperarán los cusqueños.

PUEDES VER: Revelan a integrantes del comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: lo acompañan 2 exjugadores de Alianza Lima

lr.pe

¿Qué obtiene el segundo puesto de la Liga 1?

El ganador de este playoff se convertirá en el subcampeón nacional y, por ende, clasificará a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 como Perú 2. Por otro lado, el perdedor del playoff final quedará como Perú 3, mientras que el perdedor de la semifinal se posicionará como Perú 4, ambos accediendo a las rondas preliminares de la Copa Libertadores.

Notas relacionadas
Alianza Lima vs Alianza Universidad EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2025?

Alianza Lima vs Alianza Universidad EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Universitario estrena inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

Universitario estrena inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: resultados de los partidos en la fecha 13 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: resultados de los partidos en la fecha 13 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
ADT derrotó a Sporting Cristal por el Torneo Clausura: el equipo de Tarma logró remontar el resultado en el segundo tiempo

ADT derrotó a Sporting Cristal por el Torneo Clausura: el equipo de Tarma logró remontar el resultado en el segundo tiempo

LEER MÁS
Alineaciones Universitario contra Juan Pablo II: el potente 11 de Jorge Fossati para seguir en la cima del Torneo Clausura

Alineaciones Universitario contra Juan Pablo II: el potente 11 de Jorge Fossati para seguir en la cima del Torneo Clausura

LEER MÁS
Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

LEER MÁS
Universitario y la peculiar fecha en la que puede salir campeón de la Liga 1 tras derrota de Cusco FC: cremas más cerca del tricampeonato

Universitario y la peculiar fecha en la que puede salir campeón de la Liga 1 tras derrota de Cusco FC: cremas más cerca del tricampeonato

LEER MÁS
¿Indirecta a Universitario? Alianza Lima deja mensaje sobre camiseta en honor al Señor de los Milagros: "La única morada del pueblo"

¿Indirecta a Universitario? Alianza Lima deja mensaje sobre camiseta en honor al Señor de los Milagros: "La única morada del pueblo"

LEER MÁS
Alianza Lima vs Alianza Universidad EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2025?

Alianza Lima vs Alianza Universidad EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Fútbol Peruano

Pedro Díaz reconoció que aún no ha hablado con Manuel Barreto, pero confía en su capacidad como DT: "Tengo buenas referencias de él"

Raúl Ruidíaz sobre el liderato de Universitario en el Torneo Clausura: "No tengo cabeza para pensar en otras cosas"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025