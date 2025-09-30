HOYSuscripcion LR Focus

FC Barcelona vs PSG EN VIVO: alineaciones, horario y canal de TV para ver el partido de Champions League

Lamine Yamal será uno de los protagonistas de la 'final adelantada' de la segunda jornada de la Champions League 2025-26. Sigue la transmisión del Barcelona vs PSG en directo.

Barcelona y PSG son candidatos para ganar la Champions League 2025-26. Foto: composición LR/Omar Neyra
Barcelona y PSG son candidatos para ganar la Champions League 2025-26. Foto: composición LR/Omar Neyra

Barcelona vs PSG en vivo es el gran atractivo de la fecha 2 de la Champions League 2025. Ambos equipos se enfrentan este miércoles 1 de octubre, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio Olímpico de Montjuic. El partidazo será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma Disney Plus. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Una de las buenas noticias que recibió el entrenador Hansi Flick fue el regreso de Lamine Yamal; sin embargo, no todo es felicidad en tienda blaugrana, pues hace poco sufrieron las lesiones de Gavi, Joan Garcia, Raphinha y Fermín. Por su parte, los dirigidos por Luis Enrique también registra bajas de consideración: Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos y Désiré Doué.

¿A qué hora juegan hoy Barcelona vs PSG?

En suelo peruano, el choque entre Barcelona vs PSG por la fecha 2 de la Champions League empezará a las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs PSG?

La transmisión del Barcelona vs PSG por la Champions League estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus con suscripción previa.

  • Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus
  • México: MAX
  • Centroamérica: ESPN y Disney Plus
  • Estados Unidos: TUDN y Univisión
  • España: Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus.

¿Cómo ver Barcelona vs PSG online gratis?

Si deseas ver Barcelona vs PSG online gratis, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes. Este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones Barcelona vs PSG: probables formaciones

Estos serían los equipos titulares del Barcelona y PSG por la Champions League. Raphinha y Dembélé son algunos de los grandes ausentes.

  • FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Eric, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.
  • PSG: Chevalier; Achraf Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Kang-In Lee, Gonçalo Ramos y Barcola.

Barcelona vs PSG: pronóstico del partido por Champions

Las apuestas del Barcelona vs PSG le otorgan una ligera ventaja al club blaugrana, que recibirá en su casa al vigente campeón de la Champions League.

  • Betsson: Barcelona (1.80), empate (4.40), PSG (2.90)
  • Betano: Barcelona (1.80), empate (4.25), PSG (3.85)
  • bet365: Barcelona (2.80), empate (4.20), PSG (3.75)
  • 1XBet: Barcelona (1.92), empate (4.30), PSG (3.84)
  • Coolbet: Barcelona (1.87), empate (4.30), PSG (3.75)
  • Doradobet: Barcelona (1.84), empate (4.25), PSG (3.66).

Historial de Barcelona vs PSG

Por Champions League, PSG logró sacar una importante ventaja en los últimos 5 compromisos que disputaron.

  • Barcelona 1-4 PSG | Champions League 2024-25
  • PSG 2-3 Barcelona | Champions League 2024-25
  • PSG 1-1 Barcelona | Champions League 2020-21
  • Barcelona 1-4 PSG | Champions League 2020-21
  • Barcelona 6-1 PSG | Champions League 2016-17.
